"BiblioRencontres - Cinéforum : projection du film "A serious man

Dans le cadre de l’initiative BiblioRencontres - Cinéforum dirigée par Gianluca Gallizioli et en collaboration avec AIACE Valle d’Aosta, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori organise, samedi 6 avril, à 16 h, la projection du film : « A serious man » de Joel & Ethan Coen (2009).

Cette œuvre raconte l’histoire de Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), un professeur universitaire qui vit dans le Minnesota des années 1960 et voit sa vie quotidienne, tranquille, s’écrouler. Alors que cet homme fait face aux défis de la vie, une série de personnages bizarres compliquent sa quête de sens déjà complexe. Les situations comiques et surréelles dans lesquelles se trouve le protagoniste sont source de confusion et bouleversent même le spectateur : les questions existentielles et les décisions morales ne cessent de s’entremêler dans un labyrinthe d’événements chaotiques. Dans ce contexte, le célèbre duo de réalisateurs américains joue avec la perception du spectateur, mettant celui-ci au défi de tirer ses propres conclusions sur le sens des événements individuels et les choix des personnages.

La projection sera précédée d’une introduction et suivie d’une analyse et d’un débat organisés par AIACE. Les participants recevront un dépliant avec le profil du film, la liste des œuvres de ces réalisateurs figurant au catalogue et quelques recommandations de titres qui ont des affinités avec le film de la soirée.

Ce dernier rendez-vous marque la fin de la deuxième édition de BiblioRencontres – Cinéforum qui, à travers six films des grands maîtres du cinéma, a proposé un voyage spatio-temporel dans les territoires de la comédie cinématographique américaine. Les rendez-vous au programme ont été l’occasion de transmettre au public la curiosité et la passion pour le septième art, d’ouvrir un dialogue collectif autour de l’œuvre cinématographique et d’entamer une discussion à plusieurs voix combinant vision et observation critique.

L’accueil du public témoigne du succès de cette édition de BiblioRencontres - Cinéforum, une initiative née dans le but de renforcer le lien entre les citoyens et l’offre cinématographique et proposée par le Réseau des bibliothèques de la Vallée d’Aoste, pour promouvoir son patrimoine audiovisuel.

Les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles.