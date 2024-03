Pnrr, Gadda (IV): «Garantire che le risorse siano distribuite equamente»

“La Strategia delle Green Communities in ambito PNRR è fondamentale per dare una risposta alle disparità territoriali che colpiscono soprattutto i piccoli comuni e le comunità di montagna: occorre pertanto garantire un maggior supporto finanziario, visto che finora solo una frazione delle aree previste ha beneficiato dei fondi necessari”. Lo afferma la deputata Maria Chiara Gadda, vicepresidente della commissione agricoltura e vicepresidente dei deputati di Italia Viva, a seguito delle osservazioni avanzate da Uncem sull’attuazione del Pnrr.



“Affrontare la questione dell'allocazione dei fondi diventa quindi duplice - prosegue - da un lato, dobbiamo garantire che le risorse del PNRR siano distribuite equamente, con trasparenza e secondo criteri che valorizzino ogni territorio, dall'altro, è fondamentale mobilitare finanziamenti aggiuntivi per sostenere tutte le 200 strategie d'area previste, per non lasciare indietro nessuna comunità nella transizione verso la sostenibilità”.



“Inoltre, le difficoltà procedurali, la sofferenza finanziaria dei comuni e la carenza di personale - prosegue Gadda - richiedono risposte immediate e concrete. Solo con un impegno collettivo per la semplificazione burocratica, per una distribuzione intelligente delle risorse e per il rafforzamento del personale degli enti locali, possiamo sperare di trasformare il PNRR in un vero motore di crescita inclusiva e sostenibile”.