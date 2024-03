Concerto di musica classica e barocca "Arcangelo Corelli: sonate per viola da gamba e basso continuo2

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ricorda che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, è in calendario un concerto di musica classica e barocca: Arcangelo Corelli: sonate per viola da gamba e basso continuo con Teodoro Baù alla viola da gamba e Andrea Buccarella al cembalo.

Teodoro Baù, vincitore dell'ultimo MA Competition di Bruges nel 2021 e insignito del Diapason d’Or nell'ottobre 2022 assieme ad Andrea Buccarella, è riconosciuto tra i più importanti interpreti di musica antica della sua generazione. Il duo ha recentemente debuttato al Musikverein di Vienna, riscuotendo un successo straordinario che ha confermato la loro posizione di spicco nelle stagioni di musica antica e da camera più prestigiose d'Europa.

Il programma del concerto sarà dedicato all'opera di Arcangelo Corelli ed esplorerà le Sonatas for viola da gamba & continuo, un repertorio che permette di apprezzare la maestria tecnica e interpretativa di Baù e Buccarella. La loro esecuzione si distingue per eleganza e raffinatezza, interpreti eccelsi del filone della cosiddetta “prassi storicamente informata”. La performance include pezzi come la Sonata n. 11, che con la sua pienezza sonora e la raffinata ornamentazione trasporta l'ascoltatore in un viaggio attraverso la bellezza della musica di Corelli, fino alla celebre Follia, eseguita con un'intensità e una passione che lasciano senza fiato.

Teodoro Baù, formatosi alla prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis e al Mozarteum di Salisburgo, vincitore di numerosi concorsi internazionali, è uno degli interpreti più apprezzati della sua generazione. La sua collaborazione con Andrea Buccarella, clavicembalista di fama mondiale e anch’egli vincitore di numerosi premi (Primo Premio al Concorso Internazionale di Bruges, Primo Premio Outhere) ha portato alla nascita di un sodalizio artistico che va confermandosi tra le eccellenze mondiali della musica antica.

Il concerto del 5 aprile è l'occasione unica per ascoltare dal vivo due dei maggiori talenti della musica antica, in un programma che celebra la grandezza di Corelli attraverso le sensibilità contemporanee di Baù e Buccarella.

Le prevendite sono disponibili online sul nuovo sito della Saison Culturelle: saisonculturellevda.it.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MIX ROSSO

Biglietti: Platea Intero € 20,00/Ridotto € 15,00/ Galleria intero € 15,00/ Ridotto € 10,00.