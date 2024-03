Il 27 marzo 2024 segna un momento cruciale per la Valle d’Aosta con la seconda edizione dell’Ecoforum per l’Economia Circolare regionale. L'evento, che si terrà presso la sala Hotel des Etats in Piazza Emile Chanoux ad Aosta, rappresenta un'opportunità unica per discutere e promuovere pratiche sostenibili nell'ambito della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare.

Il focus principale di questa edizione si concentrerà sulla raccolta dei rifiuti, l'implementazione di tariffe puntuale e l'importanza dei centri del riuso. Un'iniziativa che mira a sensibilizzare e coinvolgere attivamente la comunità nella transizione verso un modello economico circolare e responsabile.

Tra i relatori di spicco che parteciperanno all'evento troviamo figure di rilievo nel panorama ambientale e istituzionale della regione, tra cui Alice De Marco, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Denis Buttol, Presidente del Circolo Legambiente Aosta, Davide Sapinet, Assessore all’Ambiente della Regione Valle d’Aosta, e Loris Sartore, Assessore all’Ambiente del Comune di Aosta.

Oltre alle relazioni istituzionali, interverranno esperti del settore privato come Carmine Pagnozzi, Direttore Generale di Biorepack, e Maurizio Salvo, rappresentante di CONAI, che porteranno la loro esperienza e competenza nel campo della gestione dei rifiuti e del riciclo.

L’evento culminerà con la premiazione dei "Sub-Ato Ricicloni", coloro che hanno raggiunto un notevole 65% di raccolta differenziata, sottolineando l'importanza di pratiche sostenibili e responsabili nell'ambito della gestione dei rifiuti.

In conclusione, l'Ecoforum per l’Economia Circolare Valle d’Aosta 2024 si presenta come un'occasione imperdibile per tutte le parti interessate di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente nella splendida regione della Valle d’Aosta.