Almanach de mercredi 27 mars saint Jean Damascène

Abate benedettino di St-Baudile, vissuto nell’VIII secolo. Su di lui abbiamo poche notizie. Sappiamo che guidava un monastero in cui erano presenti circa ottanta monaci. Il monastero era costruito vicino alla chiesa presso Nimes, dove erano conservate le reliquie di San Baudelio martire, meta un gran numero di pellegrini. Intorno al 725 -730, con il pericolo delle incursioni dei saraceni, San Romolo con i suoi monaci decisero di lasciare il monastero, e con le reliquie di San Baudelio cercarono rifugio in Borgogna. Una volta alla meta, i monaci ottennero un terreno nel comune di Cessy-le-Boy, nella Nièvre, in diocesi di Auxerre, dove costruirono una chiesa e un monastero che misero sotto la protezione di San Baudelio. Purtroppo dopo le reliquie del santo, ricordate fino al XIV secolo sono scomparse. Non sappiamo in che anno morì.

