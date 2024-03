Sicurezza sulle piste, controlli dei carabinieri della Compagnia di Aosta

Siamo giunti quasi al termine della stagione sciistica ed è tempo di bilanci per le attività svolte sulle piste dai militari dell’Arma, effettivi alla Compagnia di Aosta, specializzati sciatori e impegnati sui comprensori di Crevalcore, La Thuile, Pila, Cogne, Courmayeur.

Sono stati svolti numerosi servizi sulle piste, con l’ausilio di motoslitte anche in abiti civili e con le unità cinofile di Volpiano.

Circa 1050 persone sono state controllate e identificate.

In particolare i militari della Stazione di La Thuile, nel periodo, hanno sequestrato a 6 sciatori degli spinelli già pronti per essere consumati e in totale altri 10 grammi di hashish e marijuana. I soggetti in questione sono stati segnalati quali assuntori alle autorità Prefettizie competenti.

I militari del predetto comando hanno, inoltre, sanzionato altri sei sciatori per aver: sciato su piste chiuse o fuori pista, in un caso è stato ritirato uno skipass per utilizzo improprio o perché sciavano mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utilizzatori del comprensorio sciistico.

I controlli sono mirati a fare in modo che gli utilizzatori delle piste possano sciare in tranquillità e serenità isolando coloro i quali mettono a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza.

I servizi continueranno anche durante il ponte di Pasqua e fino alla chiusura dei comprensori.