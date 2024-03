Roccia d'Autore: Omaggio a Fiorenzo Michelin e le sue Vie Eterne

Recensire il libro appena uscito in onore di Fiorenzo Michelin e alla sua memoria “Roccia d’autore” LAR editore, febbraio 2024 per me è un grande onore, non solo per averlo conosciuto personalmente, ma per aver scalato con lui in diverse occasioni. Unica consolazione: è mancato nel 2023 in montagna come lui forse desiderava.

Aveva 75 anni,ed è stato trovato esanime ai piedi del “Fungo” uno dei torrioni della “Rocca Sbarua”, nel Pinerolese (in provincia di Torino), dove stava richiodando una delle sue vie.

Questa nuova edizione è la fedele ricostruzione dell’edizione precedente con in aggiunta gli itinerari di maggior interesse aperti negli ultimi anni, con la copertina cambiata, poiché nella precedente vi era mia figlia Stella per aver scalato il 18 ottobre 1997 la via “Sussurri e grida” con l’amica Alessandra Francone (difficoltà di 7a+) aperta da Fiorenzo Michelin e Gianfranco Rossetto in artificiale e “liberata” da Stella, prima in cordata, con la sua amica, il 31 agosto 1996 a 20 anni, nel vallone del Bourcet (Val Chisone) con uno sviluppo di 200 metri.

Questa nuova edizione ha invece in copertina una meravigliosa foto dell’autore in sua perenne memoria mentre sale la difficile “Parete delle Pausette” e in aggiunta molte vie nuove e accattivanti fotografie a colori di meravigliose arrampicate in un’edizione molto elegante e rifinita.

Le vie descritte si trovano tra la Val Gesso e la Valle di Susa e concentrate principalmente nelle valli Pellice e Chisone. Ed è stato grazie alla moglie Eva Depretis e l’apporto della figlia Elisa se questa guida è stata pubblicata.

Termino riportando una frase pubblicata sul libro nella presentazione del presidente del CAI UGET Val Pellice, Roberto Rigano: “Rimane la speranza che molti, con questa guida in mano, non solo potranno godere delle estetiche linee delle sue vie, ma si sentiranno anche chiamati a mantenere, con cuore riconoscente, la bellezza e la sicurezza delle sue realizzazioni”.