Giornata Mondiale dell'Acqua 2024, il tema è "Acqua per la pace"

Nella giornata odierna, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio.

Il tema di quest’anno è “Acqua per la pace”, che vuol porre all’attenzione di tutti la relazione tra la scarsità idrica e i conflitti, la cui gestione equa e razionale è di vitale importanza per la pace e il benessere globale.

“L’acqua è un bene prezioso che occorre preservare con azioni concrete, riflettendo sul valore inestimabile di questa risorsa, in modo da garantire un futuro sostenibile per tutti -commentano gli Assessori Marco Carrel, Carlo Marzi e Davide Sapinet - solo grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti sul tema, è possibile cooperare per non sprecare questa risorsa indispensabile per la vita del pianeta. All’interno del piano per la salute e il benessere sociale 2022-2025, approvato dal Consiglio regionale a giugno 2023, in ambito “Ambiente e Salute” è stata posta particolare attenzione a questa tematica - proseguono gli Assessori Carrel, Marzi e Sapinet - riconoscendo come i cambiamenti climatici possano influire sulla salute dell’uomo e di tutto l’ecosistema”.

Fra i vari studi sull’argomento, spicca quello della Banca d’Italia che, nel 2023, ha pubblicato un progetto dal titolo “Gli effetti del cambiamento climatico sull’economia italiana”. Il capitolo dedicato all’agricoltura riporta al primo paragrafo la seguente frase: L’agricoltura è il settore più esposto al rischio fisico generato dai cambiamenti climatici perché la temperatura e le precipitazioni sono fattori di produzione delle colture. Questa frase rende bene l’idea di quanto l’agricoltura sia fragile davanti ai cambiamenti climatici. L’innalzamento delle temperature determinerà e ha determinato negli ultimi anni una variazione del ciclo idrologico. Fra gli effetti immediati ci sono l’aumento del fabbisogno per l’irrigazione, la riduzione della disponibilità idrica e l’aumento della domanda idrica per altri usi, con conseguente competizione nell’utilizzo della medesima.

“In Agricoltura, diverse sono state le linee di intervento che sono state portate avanti nell’ultimo anno sul tema dell’acqua – affermano i tre Assessori – La modifica dei criteri di applicazione per la concessione di contributi ai consorzi di miglioramento fondiario per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, relativi al rifacimento o alla costruzione ex-novo di infrastrutture irrigue utili all’agricoltura, e non solo, ne sono un esempio”.

Nel 2023, per meglio monitorare l’utilizzo della risorsa idrica destinata al consumo umano, è stato costituito uno specifico Tavolo di coordinamento al quale partecipano e cooperano in modo sinergico, congiunto e multidisciplinare le strutture regionali competenti in materia, l’Arpa, il BIM e la Services des Eaux Valdôtaines. Contribuisce altresì ai lavori l’Azienda USL Vda, in qualità di autorità sanitaria locale.

Il Tavolo opera in connessione con l’Osservatorio tecnico politico sulla crisi idrica che, accogliendo la normativa nazionale, monitora le disponibilità idriche nel loro complesso, quindi nelle varie forme di consumo e utilizzo. Ad oggi il Tavolo è impegnato nell’avanzamento delle attività del Piano di lavoro, approvato a livello regionale, al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali, volti alla salubrità dell’acqua e alla tutela dell’ambiente e salute umana.

Questo approccio di sistema è finalizzato a garantire sempre qualità delle nostre acque.

Nel 2024 sono previste azioni puntuali volte a raggiungere gli obiettivi di censire con l’acquisizione di apposito sistema informativo le acque destinate al consumo umano, programmare i controlli ufficiali svolti dall’Azienda USL sulle acque, raccogliere i dati dei controlli e renderli disponibili a tutti gli attori, con la finalità di coordinare le attività previste dal Piano acque. Anche a livello agricolo, la recente modifica della 17/2016 ha introdotto un aiuto fondamentale in campo idrico.

La tematica è ampiamente valorizzata nel Programma Regionale Prevenzione, programma Ambiente, Clima e salute con sensibilizzazione all’uso consapevole e corretto della Risorsa Acqua e della lotta allo spreco alimentare.