Contributi per le misure di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica alle colture e al patrimonio zootecnico

Il empo stringe: martedì 2 aprile 2024 è il termine ultimo per presentare le domande di contributo per implementare misure preventive contro danni causati dalla fauna selvatica su colture, terreni agricoli e patrimonio zootecnico.

Per agevolare il processo, gli uffici della Struttura Flora e Fauna osservano i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00. Le domande possono essere inviate anche tramite PEC all’indirizzo risorse_naturali@pec.regione.vda.it.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito dell’URP, sia per la prevenzione dei danni alle colture (link), sia per la prevenzione dei danni al patrimonio zootecnico (link).

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la Struttura Flora e Fauna al numero 0165776218 o via email all’indirizzo florafauna@regione.vda.it.

Particolarmente rilevanti sono le misure preventive per la tutela del patrimonio zootecnico, fondamentali nel contrastare potenziali attacchi predatori di animali selvatici come il lupo. Queste misure includono l'installazione di recinzioni, dissuasori faunistici, l'impiego di cani da guardiania e il supporto ai pastori in alpeggio durante la monticazione. In aggiunta, in Valle d’Aosta sono attive le Squadre di Pronto Intervento (WPIU), composte da operatori esperti che forniscono assistenza agli allevatori nella prevenzione degli attacchi, nell'implementazione di sistemi di protezione e nell'accesso alle misure di indennizzo.