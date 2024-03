Civile protesta dei commercianti di Villeneuve contro la progettazione di nuovi negozi a Champagne

I commercianti di Villeneuve, in Valle d'Aosta, stanno sollevando una civile protesta contro i piani di sviluppo che potrebbero compromettere il tessuto commerciale esistente nel piccolo borgo. La Confcommercio VdA, insieme ai commercianti locali, ha manifestato preoccupazione riguardo alla notizia di una potenziale creazione di nuove strutture di vendita e ristorazione nella località di Champagne.

La decisione di aprire una nuova area commerciale in questa zona potrebbe destabilizzare l'equilibrio del borgo già esistente, mettendo a rischio la sopravvivenza delle attività commerciali presenti e innescando un processo di desertificazione del centro.

Non è solo la dimensione dei nuovi negozi a preoccupare i commercianti, ma anche il tempo. Confcommercio Valle d’Aosta ha incaricato esperti urbanisti e legali per valutare attentamente le proposte dell'Amministrazione Comunale e intraprendere azioni appropriate per proteggere l'economia locale.

È importante sottolineare che l'Amministrazione Regionale ha recentemente rafforzato i contributi a fondo perduto per gli esercizi di vicinato, impegnandosi a mantenerli aperti nel tempo. Questo impegno contrasta nettamente con i piani dell'Amministrazione Comunale di Villeneuve per l'area di Champagne.

Di fronte a questa situazione, l'associazione commerciale locale e i rappresentanti dei commercianti chiedono urgentemente un incontro con il Presidente della Regione Renzo Testolin e l'Assessore Regionale al Commercio, Turismo e Sport Giulio Grosjacques per discutere e porre le proprie istanze.

In conclusione, la protesta dei commercianti di Villeneuve riflette una giustificata preoccupazione per il futuro dell'economia locale e la necessità di salvaguardare le attività commerciali esistenti contro decisioni che potrebbero comprometterne la stabilità e la vitalità.