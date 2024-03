Nycanta 2024 illumina New York con la musica italiana

ROMA (ITALPRESS) - La XVI Edizione di Nycanta si avvicina, portando con sè l'essenza della musica italiana fino al cuore pulsante di New York. Questo festival, che si è guadagnato una posizione di prestigio nel panorama musicale globale, promette quest'anno un'edizione ancora più entusiasmante e all'insegna dell'innovazione, senza mai perdere di vista la tradizione che locaratterizza. L'Associazione Culturale Italiana di New York (Aciny), ideatrice e promotrice di questo contest, ha scelto la società GLocal Media per curare le selezioni, tanto italiane quanto internazionali, di questa edizione, con Massimo Morini come direttore artistico. La finale si terrà il 13 ottobre all'Oceana Theater di New York, in concomitanza con le celebrazioni per il Columbus Day. L'evento godrà di una vasta copertura mediatica, con la trasmissione su Rai2, Rai Italia e disponibilità su Rai Play, oltre alla diretta radiofonica su Icn New York e Radio Sanremo. Il percorso verso la finale newyorkese parte da Sanremo, con la finale italiana prevista per la prima settimana di settembre dove verranno scelti i 5 vincitori in Italia e i 5 vincitori italiani nel mondo. Tutti gli artisti scelti avranno l'opportunità di cantare sul palco nella serata evento del Nycanta a New York per contendersi la vittoria finale ed entrare nell'albo d'oro dei vincitori.(ITALPRESS).- Foto: ufficio stampa -