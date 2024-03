Journées de la Francophonie. La Rose complète: Concert de l’Arcova Vocal Ensemble – Dimanche 24 mars 2024, à 18h00, Théâtre Splendor d’Aoste

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénétationnelles à l’occasion des Journées de la Francophonie, propose, dimanche 24 mars 2024 à 18h00, au Théâtre Splendor d’Aoste, le concert La Rose complète de l’Arcova Vocal Ensemble, chœur régional des jeunes du Vallée d'Aoste, dirigé par Caroline Voyat.

Le concert est un hommage à l'une des célèbres compositions de Morten Lauridsen, dans Les Chansons des roses, écrites sur les merveilleux poèmes en français de Rainer Maria Rilke.

La musique française, condensée autour du genre de la chanson, exprime parfaitement les suggestions de la vue et de l'ouïe délicieusement françaises. Dans le cas de la musique vocale, cela signifie de se laisser surprendre par les nuances harmoniques et textuelles qui s'entrelacent, donnant vie à des moments extraordinaires, comme dans le style absolument moderne de Ravel, strié de veines "archaiques", ou dans les revisitations modernes de Donati des anciennes chansons de Costelay, que l’on écoutera dans Mignonne allons voir si la rose. Poésie et musique vocale se rencontrent et se rejoignent depuis toujours, mais dans les œuvres d’auteurs comme Poulenc, Debussy, Lauridsen, il y a une attention particulière pour les mots des poètes.

L’Arvova Vocal Ensemble est né en 2014 à l’occasion du Séminaire Européen pour les Jeunes compositeurs qui s’est tenu à Aoste.

Le groupe est composé d’une trentaine de jeunes musiciens valdôtains provenant de différents chœurs régionaux. Au cours des ans, plusieurs parmi ces jeunes musiciens ont été sélectionnés pour faire partie de chœurs nationaux prestigieux comme le Coro Giovanile Italiano.

Spectacle organisé dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste, gratuit dans la limite des places disponibles

Programme

Poulenc - dalle Huit chansons françaises - I -II - V - VII - VIII Debussy - Yver, vous n’estes qu’in villain Lauridsen - Les chansons des roses (I - II - III - IV - V)

al pianoforte Nicola Forlin

Di Lasso - Je l’ayme bien* Donati - Travestimento terzo Costelay - Mignonne allons voir si la rose* Donati - Mignonne

*quartetto

Asia Péaquin

Caroline Voyat

Angelo Bezza

Mathieu Merlet