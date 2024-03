I sindaci discutono sull'assistenza sanitaria al suicidio"

L'Assemblea ha avuto l'opportunità di incontrare l'Assessore regionale agli Affari Europei, all'Innovazione, al PNRR e alle Politiche Nazionali per la Montagna, Luciano Caveri. Durante l'incontro, l'Assessore ha illustrato ai Sindaci i principali contenuti del Decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, che introduce nuove disposizioni per i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC. Questo momento ha anche permesso di fare il punto sull'assistenza tecnica fornita dalla Regione agli Enti Locali per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Successivamente, i rappresentanti degli Enti Locali hanno discusso della proposta di legge regionale n. 135, intitolata "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019", presentata dal Responsabile politico per la materia, Loredana Petey.

L'Assemblea del CPEL, prendendo atto delle disposizioni stabilite dalla Corte Costituzionale riguardo alle condizioni di accesso alla morte medicalmente assistita, ha condiviso la necessità di una disciplina che definisca i tempi e le modalità del processo di verifica, in linea con i diritti sanciti dalla sentenza. Pur esprimendo parere favorevole, l'Assemblea ha sottolineato l'importanza di competenze specifiche nel settore medico-sanitario e organizzativo per valutare adeguatamente quanto stabilito dagli articoli 3 e 4, che disciplinano rispettivamente la composizione della Commissione medica multidisciplinare incaricata di verificare le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito e i tempi relativi alla procedura di verifica di tali condizioni. Infine, i Sindaci hanno evidenziato la necessità di un intervento del legislatore nazionale per uniformare l'applicazione delle disposizioni stabilite dalla Corte Costituzionale in tutte le Regioni.