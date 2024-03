GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la ripartizione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei comuni per l’anno 2024. La spesa complessiva è di 83 milioni e 83 mila euro.

Sono stati poi approvati i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore delle Unités des communes valdôtaines, relativi al 2024, per un importo complessivo di 2 milioni di euro.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Nell’ambito del programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, è stato approvato il progetto “Potenziamento della Data strategy regionale” e costituzione del relativo comitato di pilotaggio. In particolare, il progetto riguarderà: l’efficientamento e l’aggiornamento dei Data Base; la definizione di una Data Governance per la gestione dei flussi di dati e la relativa attribuzione delle responsabilità connesse a tale gestione; la realizzazione del portale della Data Strategy; l’empowerment dei portatori di interessi. Inoltre, il comitato di pilotaggio ha il compito di monitorare l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto, esaminare ed autorizzare eventuali variazioni al cronoprogramma delle attività e di spesa, esaminare e validare le realizzazioni e i risultati conseguiti.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato l’elenco delle campagne di sensibilizzazione cui aderisce la Regione mediante l’illuminazione di differenti siti o castelli di proprietà regionale nel corso del 2024. La Regione, per il tramite dell’Assessorato beni culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, d’intesa con l’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, risponde alle numerose richieste di sensibilizzazione attraverso l’illuminazione dei siti e castelli.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la programmazione di massima delle iniziative di promozione del Museo regionale di scienza naturali “Efisio Noussan” per il 2024. Si tratta di iniziative di promozione del Museo e del territorio, anche in previsione dell’esposizione del reperto di marmotta mummificato rinvenuto nell’estate del 2022 sul ghiacciaio del Lyskamm, e l’applicazione di tariffe agevolate o gratuità in occasione di eventi specifici, quali la giornata internazionale dei musei, la giornata internazionale della biodiversità e l’evento Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste nel prossimo settembre.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Il Governo regionale ha preso atto dei percorsi di salute diagnostico terapeutico assistenziale (PSDTA), elaborati dalla rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta che saranno approvati dall’azienda USL I percorsi sono finalizzati a garantire una modalità efficace e condivisa di presa in carico dei pazienti oncologici complessi.

È stata approvata l’istituzione della cabina di regia per la definizione del nuovo assetto organizzativo e gestionale dei servizi e degli interventi sociali regionali e la revisione del piano di zona, come previsto nel Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d’Aosta per il triennio 2022-2025. A seguito dell’approvazione della deliberazione saranno avviate le attività della Cabina di regia e quelle finalizzate alla redazione dello studio di fattibilità per la creazione dell’ente strumentale regionale gestore dei servizi sociali.

È stata approvata la programmazione del Fondo per il “Dopo di noi” per il triennio 2024-2026. Tale approvazione consentirà di avviare, in integrazione la sperimentazione di un servizio finalizzato al potenziamento delle competenze e delle autonomie personali utili all’inserimento occupazionale e lavorativo delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare. Nello specifico, si prevede di avviare un servizio di laboratorio occupazionale in favore dei beneficiari del fondo, per restituire un ruolo attivo alla persona con disabilità. La spesa complessiva prevista nel triennio è di 631 mila e 880 euro.