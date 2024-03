Anche in Valle d’Aosta iniziative di Poste Italiane per la parità di genere in occasione della Festa del papà

Anche quest’anno Poste Italiane festeggia la festa del papà promuovendo in Valle D’Aosta una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

Con l’obiettivo di migliorare costantemente la vita professionale dei propri dipendenti l’’Azienda ha pensato per le neo-mamme e per i neo-papà, un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze e le qualità acquisite durante l’esperienza genitoriale.



La testimonianza di Andrea, papà e dipendente in Poste Italiane, è un perfetto esempio dell’attenzione dell’azienda verso il proprio personale.

Andrea Minerba, 38 anni appena compiuti, in Poste dal 2018, ha una laurea magistrale in Economia ed è il Direttore dell’Ufficio Postale di Pont Saint Martin: “Io e mia moglie Melissa abbiamo due figli, Natan, di 2 anni ed Elia, nato il 4 marzo. Anche Melissa è in Poste, lavora come sportellista a Donnas. Conciliare famiglia e lavoro non è facilissimo dato che i nonni sono lontani ma ci vuole tanta organizzazione. Natan è andato al nido appena ha potuto, anche se in questi giorni è a casa con la mamma e col nuovo fratellino. Poste mi ha dato la possibilità di usufruire del congedo parentale per Natan; per Elia ancora non ne ho avuto bisogno. Se i miei figli da grandi lavorassero in Poste sarei davvero contento perché, oltre ad essere la prima impresa di servizi, Poste è una grande famiglia e ai miei figli auguro di realizzarsi così come abbiamo fatto noi”.



Poste Italiane continua ad essere impegnata nella promozione di attività che puntano al miglioramento del benessere dei suoi dipendenti in ogni fase della loro vita implementando anno dopo anno il sistema di welfare aziendale.

La grande attenzione riservata ai dipendentiè stata confermata anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il quinto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione al welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.