ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE GRAIN DE BLÉ ET LA FÉCONDITÉ DE LA CROIX

Après l'entretien de Jésus avec Nicodème (IVème dimanche de carême), aujourd'hui, nous méditons en ce dernier dimanche de carême sur le désir de certains grecs qui viennent à Jérusalem pour le pèlerinage de voir Jésus. Au moment où les chefs religieux du peuple juif organisaient l'arrestation, la condamnation et la crucifixion du Fils de Dieu, les lointains voulaient le voir. L'Évangile est dominé selon le style de l'auteur de tant de simboles, de paraboles, de paradoxes. Nous allons nous attacher plus dans cette méditation sur trois éléments à savoir: l'heure de Jésus, Jésus comme le grain de blé qui meurt pour donner beaucoup de fruit, et le paradoxe de la gloire qui se manifeste sur la croix.



1. NOUS VOULONS VOIR JÉSUS.

Faisons d'abord un regard rétrospectif pour voir la connexion entre les évangiles que la sainte Église nous a préparés dans notre itinéraire vers Pâque. Jésus défie les pièges du diable dans le désert, pour nous montrer qu'avec lui nous vaincrons(1er dimanche). La transfiguration de Jésus rallume notre espérance, car nous sommes destinés à participer à la gloire du Seigneur (2ème dimanche). En trouvant le temple profané, Jésus renverse tout. Il vient remettre tout en ordre dans notre temple intérieur(3ème dimanche). L'homme seul ne peut pas vaincre le mal qui habite en lui sans la grâce de la rédemption. Pour cette raison, "Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique" (4ème dimanche). Ce Fils unique plein de grâce et de vérité est ce grain de blé qui meurt pour donner tant de fruit quand l'heure fut venue(5ème dimanche).

L'Évangile de ce dernier dimanche de carême peut être intitulé "de la foi implicite à la foi explicite", ou tout simplement l'itinéraire de l'âme vers Dieu.

En effet, certains grecs venus en pèlerinage à Jérusalem veulent voir Jésus. Pour quel motif ils expriment ce désir? Le texte ne le dit pas, mais laisse l'esprit deviner. Ils ne sont pas ennemis de Jésus. Peut-être qu'ils le connaissaient par ouïe-dire. Sa parole et ses actions avaient déjà traversé les frontières. Ces grecs pieux voulaient voir qui est ce Jésus de Nazareth qui enseigne avec autorité et qui libère l'homme du mal intérieur qui le ronge. Venir vers Jésus signifie changer d'habitude, affronter les obstacles et les dangers du voyage.

Déjà, Nicodème qui fait partie du conseil des pharisiens vient pendant la nuit pour voir Jésus. Les verbes d'action, de mouvement et d'état expriment ce désir profond de contempler Dieu face à face. Ainsi, venir vers Jésus, chercher Jésus rester avec lui, écouter sa parole expriment la soif du coeur de connaître la vérité et le vrai sens de la vie. Jésus répond parfaitement à cette attente de l'homme. Faisons nôtre cette requête des grecs. Nous aussi, nous voulons voir Jésus pour rester avec lui.



2. L'HEURE DE JÉSUS.

Dans ce texte qui clôture la première partie des signes(Jn1-12) et qui nous introduit dans la seconde appelée la partie de la gloire(13-21), ce qui est étonnant, Jésus ne dit pas à Philippe et André de faire venir à lui ces grecs qui désirent le voir. Le texte ne dit pas non plus qu'ils sont entrés en contact avec lui pour dialoguer comme l'a fait Nicodème. Toutefois, ils l'ont vu et entendu, car ils étaient dans la foule.

Aussitôt que Jésus entend ce message, il entre en extase en répondant:"L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit". Nous avons ici deux symbolismes à savoir, l'heure de Jésus et le grain de blé qui meurt en vue de donner beaucoup de fruit.

Ici, l'heure de Jésus a un autre sens que l'heure chronologique de nos montres. Dans les noces de Cana, Jésus dit à sa mère: "Femme, mon heure n'est pas encore arrivée". Dans cet Évangile, la parole "heure" vient 3fois. Il s'agit du "maintenant", de l'instant irrépétible du jugement. Une fois qu'on râte cette heure, on perd tout. Il faut hater le temps pour entrer dans l'heure de Jésus. Cette heure qui est le véritable kaïros, c'est-à-dire le temps de Dieu exige l'attente dans la vigilance. Vivre l'heure de Jésus avec lui, oriente notre style de vie en renonçant à tous les accessoires relatifs de la vie, afin de s'attacher à l'unique nécessaire, Jésus-Christ notre Sauveur. La condition pour le salut de tout disciple du Christ devient l'amour et le service.

Il dit: "Qui aime sa vie la perd; qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle". Avec Jésus, l'heure est venue et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorerons en esprit et en vérité(Jn4). L'heure de Jésus est toute sa vie prête à se donner. La croix devient cette heure vers laquelle toute l'existence de Jésus tend. La lettre aux Hébreux montre que notre salut dépend de notre attachement au Christ en ces paroles:"Le Christ est devenu la cause du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent".

3. LA GLOIRE ET LA CROIX.

L'Évangile montre enfin l'unité paradoxale de la gloire et la croix. Le Verbe glorifier vient 4fois: 1. L'heure es venue où le Fils de l'homme doit être glorifié; 2. Père, glorifie ton nom; 3. Je l'ai glorifié et 4. Je le glorifierai encore. Jésus est proche de donner sa vie pour le salut du monde. Son coeur est bouleversé, rattristé, car personne ne choisit le mal pour le mal. Jésus combat le péché du monde en acceptant la mort sur la croix, "pour nous les hommes et pour notre salut". Il le dit à ses disciples qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ses amis.

La gloire en hébreux, "Kavod", signifie une lumière qui éblouit.

C'est cette lumière qui renverse Saul de son cheval de présomption en le faisant passer du persécuteur au témoin de l'Évangile jusqu'à la mort. En grec, la gloire "doxa", signifie splendeur, dignité. Jésus manifeste sa gloire sur la croix en devenant "adoxa", c'est-à-dire sans apparence, ni splendeur. Sa gloire, sa puissance, son pouvoir se réalisent sur la croix. Ce paradoxe s'explique par un fait: tandis que les hommes qui le crucifient prétendent conquérir leur gloire par la violence, la destruction de l'adversaire considéré comme ennemi à éliminer, Jésus par contre accepte l'humiliation, les insultes, l'infamie, des coups de fouet et à la fin, le coup de lance.

Par sa mort et sa résurrection le symbole du grain de blé qui meurt pour donner beaucoup de fruit trouve son sens. Tous les baptisés sont nés de la croix. L'essence chrétienne est ce cas sérieux de la croix, qui est aussi le critère de fond de l'éthique chrétienne et la raison d'être du martyr. La vie des saints est la continuité de la fécondité surnaturelle du grain de blé de la foi pour l'Église et pour le monde. C'est dans cette perspective que nous pouvons comprendre la parole de Tertullien qui disait: "Le sang des martyrs est la semence des chrétiens".

Nous pouvons affirmer sans détour que par la croix du Christ, nous vivons, nous existons et nous sommes. Sur la croix, "le prince de ce monde est jeté dehors". Jésus annonce que l'ancienne alliance trouvera son point culminant sur la croix en disant: "Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes". Désormais, la croix est plantée dans nos coeurs et la loi qui nous sauve y est inscrite.



4. PRIÈRE: NOUS VOULONS TE VOIR.

Nous ne savons pas prier comme il convient. Mais nous savons que tu exauces ce qui te prie avec un coeur sincère, car tu es Seigneur notre victoire! Comme ces grecs pieux, nous venons de loin et nous désirons te voir, te toucher, t'écouter, te contempler, car sans toi, Seigneur, nous perdons le boussole de la vie dans notre temps toujours incertain et crépusculaire.

Fais-nous voir ton visage, toi qui es ce grain de blé qui meurt pour produire beaucoup de fruit.

Guéris-nous, sauve-nous.

Crée en nous un coeur pur. Rends-nous la joie d'être sauvé.

Rends-nous vigilants pour cerner ton heure et que ton jugement ne nous surprenne pas.



Que ta loi inscrite dans nos coeurs nous permette de vivre dans la communion fraternelle et que notre charité soit inventive envers les personnes privées de la joie d'exister.

Sainte Marie mère de Dieu, toi qui es restée debout sous la croix avec le disciple bien aimé, prie pour nous pauvres pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen.

Bon dimanche de carême frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera