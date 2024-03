Conférence "Le lépreux, Elisa et les autres...Xavier de Maistre à Aoste (1793-1798)"

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénétationnelles informe que, dans la cadre des Journées de la Francophonie, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori organise samedi 23 mars 2024 à 18 h, dans sa salle des conférences, une conférence intitulée «Le lépreux, Elisa et les autres... Xavier de Maistre à Aoste (1793-1798)» par Luca Elfo Jaccond.

Comment était la Vallée d’Aoste au lendemain de la Révolution française ? Par quels chemins et grâce à quelles rencontres le nom de notre région et la destinée de l’écrivain Xavier de Maistre sont-ils à jamais liés ? Entre la guerre, l’amour, la maladie et la poésie, le séjour de Xavier de Maistre en Vallée d'Aoste, au crépuscule du XVIIIe siècle, compose une histoire qui ne cesse de nous enchanter et de nous séduire encore aujourd’hui. Les personnes et les lieux qui l’ont caractérisée seront au cœur de cette rencontre.

Luca Elfo Jaccond est doctorant en littérature française à l’Université de Vérone, avec la supervision de l’Université Paris Cité. Sa recherche est axée sur l’écrivain savoyard Xavier de Maistre (1763-1852) dans le cadre du tournant culturel et historique du siècle des Lumières. Son projet de thèse, intitulé « Un héritier ambivalent des Lumières : Xavier de Maistre entre tradition et modernité », trace la biographie intellectuelle de l’un des écrivains les plus éclectiques de son époque, par l’analyse de toute sa production littéraire et artistique.