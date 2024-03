Almanach de sabato 16 mars saint Héribert

LE MESSAGER RICORDA saint Héribert

La Chiesa celebra Beato Eriberto di Namur Eremita 16 marzo XIII sec.

Le informazioni su Sant'Eriberto, eremita vissuto presumibilmente all'inizio del XIII secolo, sono frammentarie e confuse con quelle del suo omonimo, il vescovo di Colonia. Le sue spoglie riposavano in un oratorio dedicato alla Vergine presso Bois-Villiers, nel contado di Namur (Belgio), dove il gesuita Egidio du Monin nel XVII secolo raccolse alcune notizie sulla sua vita. Da una tabula manoscritta apprese che Eriberto era celebre per l'austerità e la santità, conducendo vita eremitica in quel luogo fino alla sua beata morte.

