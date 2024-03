“(R)Innova la tua impresa”, nuova edizione del bando dedicato alle aziende valdostane

È stata presentata oggi, presso l’Hôtel des États di Aosta, l’edizione 2024 del bando 6.4.2 del GAL Valle d’Aosta 'Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole', che prevede possibilità di finanziamento a fondo perduto pari al 50% del valore del progetto, per un importo massimo di 50.000,00 €.

La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 766.245,00 €, provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il bando permette di finanziare interventi per l’acquisto e l’installazione di attrezzature, impianti e arredi finalizzati allo svolgimento di diverse attività imprenditoriali extra-agricole, quali ad esempio: servizi turistici riferiti a target specifici, miglioramento delle attività micro-ricettive, sviluppo di attività ricreative legate al territorio e alla cultura locale, supporto al mantenimento del verde e del paesaggio, produzione e vendita di prodotti tipici e artigianali, produzione di energia da fonti rinnovabili non destinata all’autoconsumo, servizi per la promozione turistica, attività assistenziali ed educative organizzate da fattorie sociali a favore di categorie fragili.

'Rispetto al bando del 2023' – spiega il Presidente del GAL, Camillo Rosset – 'questa nuova edizione amplia la platea dei possibili beneficiari, includendo anche le attività agrituristiche. Inoltre, l’opportunità di realizzare interventi legati alla produzione di energia non destinata all’autoconsumo è ora estesa a tutte le tipologie di aziende. L’obiettivo è di facilitare l’adesione al bando da parte delle microimprese locali per collocare sul territorio le risorse ancora disponibili per la programmazione 2014-2022'.

Il bando si rivolge a microimprese in forma individuale, societaria o cooperativa, lavoratori autonomi titolari di partita IVA e reti d’impresa. Sono ammessi interventi all’interno dell’area del GAL Valle d’Aosta, ovvero in tutti i Comuni valdostani, ad eccezione del capoluogo. Il bando assegna premialità particolari ai progetti presentati da giovani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, e da donne. Verranno inoltre riconosciuti punteggi aggiuntivi ad interventi che prevedono l’utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico e che contribuiscono ad ampliare l’offerta di servizi rivolti ad anziani, bambini e disabili.

La scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissata per le ore 12.00 di mercoledì 15 maggio 2024, presso la sede del GAL Valle d’Aosta, situata al primo piano di Piazza Chanoux 45, ad Aosta.

Per poter partecipare al bando, è obbligatorio l’utilizzo del portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), per la richiesta dei preventivi necessari alla predisposizione della domanda di finanziamento. Al fine di supportare concretamente tutti gli interessati in questa importante fase, il GAL Valle d’Aosta organizza un incontro di formazione gratuito che si terrà venerdì 22 marzo 2024 dalle ore 14.30 presso il Consorzio CTI, in via Xavier de Maistre 23, ad Aosta. Per partecipare è richiesta l’iscrizione al seguente link https://forms.gle/sShXLnsfC4ZkRBU76."