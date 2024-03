XXII Festival di teatro per ragazzi e ragazze della città di Aosta - “Enfanthéâtre”

Lo spettacolo “Yo Yo Piederuota” della compagnia Santibriganti Teatro di Moncalieri si è aggiudicato la vittoria di Enfanthéâtre 2023/2024 con la media voto di 9,86/10. A decretare lo spettacolo vincitore della 22/a edizione del Festival internazionale di teatro per ragazzi e ragazze della città di Aosta è stato il voto espresso dal giovane pubblico al termine delle rappresentazioni tramite il QR Code stampato sulle sagome dei personaggi di “Enfanthéâtre” all’uscita del teatro.

“Yo Yo Piederuota” ha preceduto di pochissimo “Il paese delle Mucche volanti”, della compagnia Filodirame di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), già vincitrice della passata edizione che ha ottenuto una media voto di 9,70, e “Panique à l’atelier”, della compagnia francese di Oraison Loly Circus (media voto 9,69).

In generale, il gradimento degli spettacoli è risultato particolarmente elevato: tutte le rappresentazioni hanno superato la media dell’“8”, e ben otto su 11 hanno ottenuto una votazione media superiore al “9”.

Tra tutti i votanti verrà estratto a sorte un abbonamento gratuito alla prossima edizione della rassegna. L’estrazione avverrà all’inizio dell’autunno, in occasione della presentazione di “Enfanthéâtre” 2024/2025. In quell’occasione, alla compagnia di Moncalieri verrà consegnato il Premio “Enfanthéâtre” deciso da una giuria selezionata di bambini in occasione dell’ultima Fiera di Sant’Orso, e rappresentato dall’opera “Histoires en bois” dell’artigiano Michael Munari.

Enfanthéâtre 2023/2024 si è tenuto sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, le cui prossime elezioni si terranno nel periodo 6-9 giugno 2024, e con il sostegno della banca BCC Valdostana – Credito Cooperativo.