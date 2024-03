Ultimo giorno in Italia, prima del rientro in Burkina Faso, dell’ensemble che ha condiviso il palco con Tamtando lunedì scorso durante lo spettacolo "TradAction" inserito nel cartellone della Saison Culturelle 2023/24

Domenica 24 marzo (dalle 10h alle 16h) Yaya Ouattara, Makan Dembelé e Senimi Koné proporranno uno stage aperto a tutti: occasione per immergersi in ritmi tradizionali, per conoscere strumenti (balafon, doun, djembe,…) e curiosità sulle musiche del West Africa.