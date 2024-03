présentation et projection du documentaire “Au sud des montagnes, l'Afriqu

Cinéma de la Ville a accueilli hier jeudi 14 mars à 20h30 plus de 230 spectateurs (salle comble) pour la présentation et la projection du documentaire “Au sud des montagnes, l'Afrique” sur l’émigration Valdôtaine en Afrique du Sud produit par l'Union de la Presse Francophone, le Comité des Traditions Valdôtaines et la Fondation Chanoux avec le support du Service des Activités Culturelles de la Région Autonome Vallée d'Aoste dans le cadre des Journées de la Francophonie 2024. Rappelons que durant 61 minutes, le documentaire nous invite à découvrir l'histoire de Pierre Fromage émigré de Sarre en 1910 et de son arrière-petite-fille Ariane Questiaux qui retrouve les origines de sa famille mais également d'Irma Comé originaire de Charvensod et d'Eric Conta de Saint-Oyen, tous les deux émigrés il y a une trentaine d'années.

Le documentaire a été conçu, tourné et réalisé par Joseph Péaquin avec la collaboration pour la recherche d'Alessandro Celi et Michela Ceccarelli et de Patrick Perrier pour la logistique et avec la participation de 4 jeunes pour la post-production Fabio Droghese, Giulia Macello Violetta, Ludovica Mocci et Anaïs Montrosset.



Le public très attentif à réellement était ému et touché par ces histoires de vies valdôtaines à l'autre bout du monde.