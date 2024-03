Il Duo Denfert si esibisce alla Biblioteca "Ida Désandré"

In occasione delle Journées de la Francophonie 2024, questo duo dinamico si propone di portare il pubblico in un viaggio attraverso l'epoca d'oro della canzone francese d'autore degli ultimi 80 anni.

Il Duo Denfert, composto dal contrabbassista Luca Moccia e dalla cantante Elisabetta Padrin, entrambi figli della terra valdostana, promette una serata di musica eclettica e coinvolgente. La loro combinazione unica di stili, che spaziano dal jazz alla classica, dal pop al folk, promette di trasformare il Salone della Biblioteca in un palcoscenico vibrante di emozioni e creatività.

Con la profonda risonanza del contrabbasso che si fonde con la voce calda e ricca di Elisabetta, il Duo Denfert offre un'interpretazione originale dei classici della canzone francese, insieme a composizioni originali che catturano l'essenza della musica contemporanea. L'improvvisazione spontanea aggiunge un tocco di imprevedibilità alla serata, evidenziando la straordinaria sintonia artistica tra i due musicisti.

L'ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti, offrendo agli amanti della musica un'opportunità unica per immergersi nell'atmosfera incantata del Salone della Biblioteca "Ida Désandré". Non perdete l'occasione di essere parte di questa serata straordinaria, dove la passione per la musica si unisce alla bellezza della cultura francese.