Aosta: Eventi e laboratori per tutte le età

Giunta comunale di Aosta ha recentemente deliberato la programmazione degli eventi delle biblioteche comunali per il periodo primavera-autunno 2024, con un'attenzione particolare alla promozione della cultura e dell'inclusione sociale.

La Biblioteca comunale del quartiere Dora si distingue per una variegata offerta di eventi e laboratori, rivolti a diverse fasce d'età e interessi. Tra le iniziative programmate, spiccano quelle dedicate alla collaborazione con le scuole, pensate per arricchire il percorso educativo dei giovani studenti.

Nel dettaglio, tra marzo e giugno, la biblioteca ospiterà una serie di eventi interattivi destinati agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Tra questi, uno spettacolo coinvolgente di musica ed espressione corporea per i più piccoli, un laboratorio di Kamishibai per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria, e un laboratorio di Caviardage per le classi quarte e quinte, finalizzato a stimolare la creatività dei ragazzi attraverso l'arte.

Ma le attività non si limitano al coinvolgimento delle scuole: la biblioteca si apre a tutta la comunità con una serie di eventi inclusivi. Il 27 marzo 2024, ad esempio, è previsto un laboratorio di Pasqua aperto a bambini e bambine dai quattro agli otto anni, mentre nel corso dell'intero anno si terranno incontri dedicati alla promozione della genitorialità positiva, offrendo supporto e spunti educativi ai genitori.

Inoltre, l'impegno verso la prima infanzia è testimoniato da una serie di incontri mensili dedicati ai bambini da zero a tre anni, organizzati in collaborazione con i volontari di “Nati per Leggere”. Questi appuntamenti mirano a favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale dei più piccoli attraverso la lettura e il gioco.

La programmazione delle biblioteche comunali di Aosta per il 2024 si propone dunque come un punto di riferimento per la cultura e l'inclusione sociale, offrendo un ricco calendario di eventi e laboratori pensati per tutte le età e per tutti i gusti.