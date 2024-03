G7, Boscaini (Confind. Verona): "Fondamentale mantenere dialogo aperto"

(Adnkronos) - Questo B7 "è un momento molto importante per Verona, da sempre incrocio importante sotto tanti punti di vista. Qui c'è una base di imprenditori, di impresa e di internazionalità che può sostenere un evento come questo e ne siamo molto onorati. Sarà fondamentale mantenere un dialogo aperto”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, intervistato a margine della riunione del B7, l'autorevole Engagement Group istituito in seno al G7 guidato quest’anno da Confindustria con il supporto di Deloitte come unico Knowledge Partner.

Confindustria e Deloitte hanno realizzato il B7 Flash, un report che ha evidenziato le principali priorità che la riunione ministeriale del G7 dovrà affrontare su Industria, Tecnologia e Digitale sotto la guida di Adolfo Urso, il 14 e 15 marzo a Verona e Trento. Tra i temi caldi, l’intelligenza artificiale: “Servono regole - chiarisce Boscaini - Bisogna capire cosa l'intelligenza artificiale può portare a tutti noi. In questo senso penso che i giovani si dovranno far trovare pronti a questa grandissima, importante innovazione. Come è accaduto anche per le innovazioni del passato, l'intelligenza artificiale è solo uno strumento, ma al centro c'è sempre l'uomo”.