Nicola Abbrescia nuovo Presidente del Cervim, custode della Viticoltura Eroica

Nicola Abbrescia, rinomato sommelier valdostano, classe 1961, è stato confermato come presidente dell'associazione, succedendo a Stefano Celi. La nomina è stata ratificata durante un'assemblea dei soci tenutasi a Milano, presso la sede Ersaf Regione Lombardia, il 13 marzo scorso.

"Grato e onorato per la fiducia che l'amministrazione della Regione Valle d'Aosta ha riposto in me", ha dichiarato il presidente Abbrescia al momento della sua nomina. "La priorità è continuare l'opera del Cervim nel solco della continuità, mantenendo vivo il prezioso lavoro svolto nella precedente gestione per la tutela e la promozione della viticoltura eroica e dei vini estremi."

L'assemblea dei soci del Cervim ha inoltre proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che guiderà l'associazione nel prossimo triennio 2024-2027. Oltre al presidente Abbrescia, nominato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, il CdA sarà composto da membri provenienti da diverse regioni e entità, tutti impegnati nel sostegno e nella difesa della viticoltura eroica. Tra di essi figurano Roberto Gaudio e Sara Patat per la Regione Autonoma VDA, Mauro Fabrizio Fasano per ERSAF Lombardia, José Tome’ Roca per la Députacion de Lugo, Alberto Zannol per la Regione Veneto, Patricia Picard per la Région Auvergne Rhône-Alpes, Alba Balcells I Barril per l'Institut Català de la Vinya i del Vi – INCAVI, e Manuel Capote Perez per l'ICCA Canarias. Paolo D’Aquino è stato designato come Revisore dei Conti.

In un contesto sempre più sfidante e competitivo, il Cervim si conferma come baluardo della viticoltura eroica, guidato da un nuovo presidente determinato a mantenere viva e fiorente questa tradizione millenaria. Con Abbrescia alla guida, l'associazione si prepara ad affrontare le sfide del futuro con slancio e dedizione, nell'incessante impegno per preservare e valorizzare il patrimonio vitivinicolo delle terre alpine.