Suicidio assistito: una questione di competenze e responsabilità nazionali

L'Associazione Luca Coscioni ha raccolto undicimila firme per sostenere il riconoscimento del diritto al suicidio medicalmente assistito nella regione. Tuttavia, oltre alle considerazioni sul valore della vita umana, sorge la domanda fondamentale: è opportuno che le regioni italiane decidano autonomamente sulla questione della fine della vita, regolamentando il suicidio assistito in modi diversi da regione a regione?

È importante ricordare che, al di là degli slogan propagandistici, attualmente in Italia non esiste un vero e proprio diritto al suicidio assistito. La Corte Costituzionale, con la sentenza 242 del 2019, ha semplicemente stabilito che i medici non saranno penalmente perseguibili se assistono il suicidio di pazienti in condizioni di sofferenza estrema e pienamente consapevoli della propria decisione di morire. Tuttavia, ciò non implica un diritto esigibile al suicidio assistito. Si tratta piuttosto di una raccomandazione affinché il Parlamento nazionale regolamenti la questione.

Al momento, il Parlamento non ha ancora preso provvedimenti in merito. Pertanto, risulta poco serio il tentativo di alcune regioni, come il Piemonte e altre, di approvare leggi regionali sulla questione, ponendo i cittadini in una situazione di disuguaglianza giuridica fondamentale. L'Avvocatura dello Stato ha già fatto sapere che impugnerà queste leggi regionali per mancanza di competenza, mentre l'Ufficio legale della Regione Piemonte ha emesso una circolare di avviso sui provvedimenti incostituzionali.

In conclusione, è necessario sospendere qualsiasi iniziativa legislativa regionale su questo tema e attendere un intervento del Parlamento nazionale, l'organo democraticamente e istituzionalmente competente. La democrazia richiede un approccio razionale e ponderato, non una mera propaganda politica.