Cresce la famiglia dell'AIS Valle d'Aosta

Nella splendida cornice della Valle d'Aosta, tre nuove stelle brillano nel firmamento dei degustatori ufficiali dell'AIS (Associazione Italiana Sommelier) Valle d'Aosta.

Elisa Filippi, Marco Liporace e Claudia Lombardo hanno brillantemente completato il rigido percorso di alta formazione presso la prestigiosa sede dell'AIS Piemonte a Torino.

Dopo un'intensa immersione nel mondo della comunicazione e della degustazione del vino, i tre sommelier valdostani hanno affrontato un esame finale altamente selettivo, sfidando candidati provenienti non solo dalla Valle d'Aosta, ma anche dalle regioni limitrofe del Piemonte e della Liguria. La loro abilità e conoscenza sono state messe alla prova in una prova d'esame rigorosa e impegnativa.

Il Presidente dell'AIS Valle d'Aosta, Alberto Levi, esprime orgoglio e soddisfazione per il traguardo raggiunto dai nuovi degustatori, sottolineando l'importanza di questo percorso formativo nel mondo vitivinicolo. "Si tratta di un percorso impegnativo e importante che consente una crescita professionale nel mondo vitivinicolo", dichiara Levi, evidenziando l'elevato standard qualitativo raggiunto dai nuovi sommelier valdostani.

Ma l'impegno dell'AIS Valle d'Aosta non si esaurisce qui. Nel mese di marzo, verrà avviato un nuovo corso di I livello ad Arnad, destinato a coloro che desiderano intraprendere il percorso per diventare sommelier del vino. E per gli appassionati di birra, nel mese di aprile prenderà il via il corso di II livello per diventare sommelier della birra, offrendo così ulteriori opportunità di formazione e specializzazione nel campo delle bevande.

Per coloro che desiderano informazioni dettagliate sui corsi offerti dall'AIS Valle d'Aosta, è possibile consultare il sito web ufficiale dell'associazione all'indirizzo www.aisvalledaosta.it. L'AIS Valle d'Aosta continua così a promuovere l'eccellenza e la passione nel mondo del vino, formando e valorizzando nuovi talenti nel suggestivo contesto delle vallate alpine.