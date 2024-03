Les équipes du Tunnel du Mont Blanc réaliseront au printemps 2024 la dernière phase de réhabilitation de la dalle de roulement dans la partie centrale du tunnel sur une longueur de 240 mètres.

Grâce à cette intervention, la dalle du Tunnel du Mont Blanc sera entièrement rénovée dans la partie centrale sur une longueur totale d'environ 1 700 mètres.

Ces travaux se dérouleront avec des fermetures nocturnes en milieu de semaine entre avril et juin 2024. Cette période est choisie précisément afin de ne pas perturber la fin de la saison touristique hivernale ainsi que le début des vacances d'été.

La réalisation de ces travaux de génie civil, de grande ampleur puisqu’ils portent sur le démontage et le remplacement de la dalle sur laquelle repose la chaussée, nécessitera plusieurs fermetures de nuit en semaine, entre 19 heures et 7 heures 30 le lendemain.

Ils débutent le lundi 8 avril jusqu’au mardi 18 juin, et comprennent une fermeture exceptionnellement plus longue de 30 heures le jeudi 20 juin.

Ces fermetures ne s’effectueront donc pas le weekend, ni à l’occasion des ponts et des jours fériés en semaine en France ou en Italie.



Pourquoi ces travaux ?



Les 11,6 km du Tunnel du Mont Blanc font l’objet d’une étroite surveillance et notamment les ouvrages de génie civil : dalle, voûte et gaine de ventilation. Cette activité de suivi a permis de :

identifier très tôt le besoin de renouveler la dalle sur une première portion de 555 mètres linéaires (intervention réalisée en 2018, de mars à juin) ;

de programmer une deuxième phase de travaux sur 1 136 mètres linéaires de dalle de roulement, répartis en deux portions, en amont et en aval de la zone concernée par les travaux de 2018.

Cette deuxième phase avait débuté en 2021 et avait dû être reprogrammée sur plusieurs années à la suite de la découverte de traces d'amiante dans la zone du chantier. Son achèvement est prévu au printemps 2024.



Des travaux préalables menés à l’automne 2023



Cette phase de rénovation du printemps 2024 porte sur l’achèvement des derniers 240 mètres de dalle à rénover au centre du tunnel.

La fermeture totale de 9 semaines consécutives durant l’automne 2023 a été mise à profit pour anticiper des travaux de sciage sur la dalle.

Ces travaux préparatoires sont de nature à faciliter le programme de ce printemps et ainsi à achever la rénovation des 240 mètres de dalle restants.



La nature des travaux



La rénovation consiste à remplacer des éléments de dalle qui supportent la chaussée, au-dessous de laquelle se trouvent les gaines de ventilation.

Le procédé technique adopté permet – grâce à une organisation complexe – de travailler uniquement la nuit et de restituer le tunnel à la circulation des véhicules chaque matin, tout en garantissant la sécurité des équipes de chantier et des usagers du tunnel.

Ce dispositif a été testé en 2018. Le retour d’expérience a permis de définir le mode de renouvellement de la dalle le plus adéquat pour les travaux suivants, dès 2021.



Grâce à cette intervention, la dalle de roulement du Tunnel du Mont Blanc sera entièrement rénovée sur une longueur totale d’environ 1.700 mètres dans la zone centrale de l’ouvrage.

Cette phase du projet représente un investissement de 6 millions d’euros, financés à parts égales par les deux sociétés concessionnaires du tunnel, ATMB et son homologue italienne SITMB.

Si l’on considère l’ensemble du projet de réhabilitation de la dalle de roulement, réalisé entre 2018 et 2024 sur environ 1.700 mètres linéaires de tunnel, l’investissement est de 60 millions d’euros.



La période identifiée



La réalisation de ces activités nécessitera au total 32 nuits d’interruption totale de la circulation en semaine et une interruption prolongée de 30 heures, en veille de week-end, pour l’application des couches d’étanchéité et de roulement, ainsi que la réalisation de la signalisation horizontale.

En raison des caractéristiques du chantier et de la zone d’intervention, il n’est pas possible de réaliser ces travaux en même temps que les interventions sur la voûte programmés pour l’automne prochain.

Cette période de l’année est choisie précisément pour ne pas perturber la fin de la saison touristique hivernale, et de terminer les travaux avant le début des vacances d’été, en préservant le pont du 25 avril (férié en Italie), ainsi que ceux de l'Ascension et de la Pentecôte, marqués par d'importants flux touristiques transfrontaliers.



Le calendrier des interruptions de circulation



Le calendrier prévisionnel joint intègre l’ensemble des interruptions de la circulation programmées de la période avril-août 2024, y compris celles nécessaires aux opérations de maintenance et au déroulement d’exercices de sécurité obligatoires.

Toutes les mises à jour peuvent être suivies sur le site www.tunnelmb.net, sur la app TMB Mobility et sur les principaux canaux d’information trafic.