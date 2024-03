Évaluation linguistique DELF scolaire B2 pour 900 élèves valdôtains

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles annonce que une délégation de l'Institut français d'Italie, composée de la directrice Claire Thuaudet, de l'attachée de coopération pour le français chargée Agnès Pallini-Martin, et de la directrice du Centre Pilote pour les certifications, Virginie Salles, s'est rendue aujourd'hui à Aoste.

Leur visite coïncide avec l'une des deux sessions du test linguistique DELF scolaire B2, qui, cette année, concerne environ 900 élèves valdôtains. La particularité réside dans le fait que tous les élèves de dernière année des lycées généraux, technologiques et professionnels de la région peuvent passer ce test, en vertu d'une convention unique en Italie, approuvée en novembre dernier par le Gouvernement régional. Cette convention a été signée entre la Région autonome du Val d'Aoste, l'Alliance Française de la Vallée d'Aoste, France Education International et l'Ambassade de France en Italie (Institut français d'Italie - Centre pilote pour les certifications DELF-DALF en Italie).

Accompagnés par l'assesseur aux activités et biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles, Jean-Pierre Guichardaz et par la surintendante des écoles, Marina Fey, les représentants de l'Institut français d'Italie ont également visité le Lycée classique, artistique et musical (LICAM) qui propose une filière bilingue italien-français. Étaient également présents le consul honoraire de France à Aoste, Nicolas Viérin, pour l'Alliance française de la Vallée d'Aoste la présidente, Christine Valeton, et la directrice et responsable pédagogique, Virginie Caussignace, et le directeur de l'Alliance française de Turin, Geoffrey Félix.

"La rencontre d'aujourd'hui - a déclaré l'assesseur Guichardaz - a été une occasion importante de discuter des perspectives d'une collaboration qui offre aux étudiants valdôtains la possibilité d'obtenir une certification linguistique reconnue internationalement et sans date d'expiration, utile tant pour leur cursus universitaire que pour leur carrière professionnelle. Ces tests contribuent également à l'amélioration globale du système éducatif régional, notamment grâce à des activités de formation pour les enseignants et des initiatives spécifiques pour les élèves".