Valle del Lys, proseguiti gli interventi di bonifica della frana sulla strada regionale 44

Situazione della viabilità lungo la strada regionale n. 44 della Valle del Lys

Oggi sono proseguiti gli interventi di bonifica della frana a monte della strada regionale, nel comune di Pont-Saint-Martin.

In particolare, sono stati posati alcuni pannelli in fune per rivestire una porzione della nicchia di distacco che nei prossimi giorni sarà oggetto di lavorazioni di consolidamento. Quanto finora realizzato permetterà da domani di intervenire contestualmente per il ripristino della strada regionale danneggiata dal crollo.