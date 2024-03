Traforo del Monte Bianco, in primavera l'ultima fase di risanamento dell'impalcato stradale

Il Traforo del Monte Bianco realizzerà, nel corso della primavera 2024, l’ultima fase di risanamento dell’impalcato stradale nel tratto centrale della galleria su una lunghezza di 240 metri.

Questi lavori si svolgeranno con chiusure notturne infrasettimanali, tra aprile e giugno 2024. Tale periodo è stato scelto proprio per non creare disagio all’ultima parte della stagione turistica invernale né all’inizio delle vacanze estive

L’esecuzione di questi importanti lavori di ingegneria civile, che prevede la rimozione e la sostituzione della soletta su cui poggia il piano viabile, richiederà numerose chiusure notturne infrasettimanali tra le ore 19.00 e le ore 7.30 del giorno dopo. Le attività inizieranno lunedì 8 aprile e si concluderanno martedì 18 giugno, comprendendo una chiusura eccezionalmente più lunga di 30 ore giovedì 20 giugno.

Tali chiusure non avranno pertanto luogo nei fine settimana, né in coincidenza di ponti o giornate festive infrasettimanali in Francia o in Italia.

Perchè questi lavori?

Gli 11,6 km del Traforo del Monte Bianco sono oggetto di un costante e puntuale monitoraggio, in particolare le opere civili: impalcato, volta e canali di ventilazione. Questa attività di controllo ha consentito di:

individuare con ampio anticipo la necessità di risanare l’impalcato su una prima porzione di 555 metri lineari (intervento realizzato nel 2018, tra marzo e giugno);

di programmare per il 2021 una seconda fase di lavori su altri 1.136 metri lineari di impalcato stradale, suddivisi in due porzioni di galleria, a monte e a valle della zona interessata dai lavori del 2018.

Tale seconda fase era stata avviata nel 2021 e, a seguito del ritrovamento di tracce puntuali d’amianto nella zona di cantiere, aveva dovuto essere riprogrammata su più anni. Il suo completamento è previsto nella primavera 2024.

Lavori propedeutici eseguiti nell’autunno del 2023

Questa fase di risanamento della primavera 2024 consiste nel completamento degli ultimi 240 metri di soletta da risanare a metà galleria.

La chiusura totale di 9 settimane consecutive dell’autunno 2023 era stata utilizzata per anticipare le operazioni di taglio dell’impalcato.

Tali attività propedeutiche sono di natura tale da agevolare il programma di questa primavera e conseguentemente terminare il risanamento dei 240 metri restanti di soletta.

La natura dei lavori

Il risanamento consiste nella sostituzione degli elementi di impalcato che sostengono la carreggiata, al di sotto dei quali sono presenti i canali di ventilazione.

La soluzione tecnica adottata consente – grazie ad una complessa organizzazione – di operare principalmente in orario notturno e di restituire la galleria alla circolazione dei veicoli ogni mattina, garantendo la sicurezza del personale di cantiere e degli utenti del traforo.

Tale dispositivo è stato testato nel 2018. Il ritorno di esperienza ha permesso di definire la metodologia di risanamento più appropriata per i lavori successivi, a partire dal 2021.

Con questo intervento, l’impalcato stradale del Traforo del Monte Bianco sarà completamente risanato su una lunghezza complessiva di circa 1.700 metri nella zona centrale dell’infrastruttura.

Questa fase del progetto rappresenta un investimento di 6 milioni di euro, finanziati al 50% da ciascuna delle due società concessionarie, SITMB e la sua omologa francese ATMB.

Se si considera la totalità del progetto di risanamento dell’impalcato stradale, realizzato tra il 2018 e il 2024 su circa 1.700 metri lineari di galleria, l’investimento è pari a 60 milioni di euro.

Il periodo prescelto

Per consentire la realizzazione di questo progetto, si rendono necessarie 32 chiusure infrasettimanali in orario notturno e una chiusura prolungata da 30 ore, alla vigilia di un fine settimana, per la stesura dello strato di impermeabilizzazione e di asfalto, e per la realizzazione della segnaletica orizzontale

Per le caratteristiche di cantierizzazione e la zona di intervento non è possibile effettuare tali lavori in contemporanea agli interventi sulla volta previsti nel prossimo autunno.

Tale periodo dell’anno è stato scelto proprio per non creare disagio all’ultima parte della stagione turistica invernale, e terminare i lavori entro l’inizio delle vacanze estive, preservando il ponte del 25 Aprile e quelli dell’Ascensione e della Pentecoste (festivi in Francia, Svizzera e in altri Paesi d’Europa), contraddistinti da importanti flussi turistici transfrontalieri.

Il calendario delle interruzioni della circolazione

Il calendario previsionale allegato riporta l’insieme delle interruzioni della circolazione in programma nel periodo aprile-agosto 2024, incluse quelle per la realizzazione di operazioni di manutenzione e lo svolgimento di esercitazioni di sicurezza obbligatorie.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.tunnelmb.net, sull’applicazione TMB Mobility e sui principali canali di informazione sulla viabilità.