La trappola del 'Sì', il raggiratore telefonico colpisce ancora

ultimi tempi, un'insidiosa truffa sta colpendo un numero crescente di cittadini italiani, e il suo modus operandi è tanto semplice quanto subdolo. Tutto parte da una chiamata apparentemente innocua, dalla voce cordiale di un operatore di call center. Una domanda banale, una risposta altrettanto semplice: "Sì". E così, in quel breve istante, senza sospettare nulla, la truffa è già in atto.

Ma come avviene questa magia dell'inganno? La risposta è nel potere del "Sì". Questo breve assenso viene registrato e abilmente manipolato, tagliato e montato in una registrazione falsificata che simula l'attivazione di un contratto. La vittima, ignara, si ritrova così coinvolta in un accordo contrattuale non voluto, spesso riguardante la fornitura di luce e gas. La scoperta dell'inganno avviene solo quando giunge la prima bolletta, e con essa l'amara consapevolezza di essere caduti in trappola.

Ma qual è il contesto che ha favorito l'ascesa di questa truffa? Una nuova legge in Italia ha imposto a tutti i cittadini il passaggio dal regime tutelato dell’energia elettrica e del gas naturale al mercato libero. Questo cambiamento ha coinvolto circa 15 milioni di consumatori, che si trovano ora a dover riesaminare le proprie tariffe di luce e gas. E proprio in questo frangente si inseriscono i call center, sia legittimi che truffaldini, alla ricerca di nuovi clienti da conquistare con abbonamenti e promozioni allettanti.

La truffa del "Sì" si serve di domande iniziali apparentemente innocue, spesso rivolte a individuare la vittima: "Parlo con Mario Rossi?". Ma il vero obiettivo di queste chiamate è ottenere quel fatidico "Sì", che diventerà la firma involontaria su un nuovo contratto. I truffatori si spacciano per operatori di servizi pubblici o gestori delle utenze, annunciando cambiamenti contrattuali e offrendo soluzioni convenienti. Una volta ottenuto il "Sì", chiedono il codice Pod (energia) o Pdr (gas) dalle bollette, registrano i dati e completano l'inganno.

Le conseguenze di questa truffa possono essere devastanti, come dimostra il caso di una vittima costretta a pagare ben 700 euro per una bolletta fasulla. Ma come difendersi da questo subdolo raggiro? La regola d'oro è la cautela: mai condividere dati personali sensibili, come codici fiscali o bancari, e prestare particolare attenzione alle chiamate dei call center. Rispondere con un semplice "Sì" può scatenare un'onda di problemi finanziari. È consigliabile chiedere sempre nome, codice e affiliazione dell'operatore, e restare vigili di fronte a richieste sospette.

Per chi è già caduto nella trappola, la strada per uscirne è più complicata ma non impossibile. È necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’azienda erogatrice del presunto servizio, dichiarando il disconoscimento del contratto. La via legale è l'unica opzione per dimostrare di essere vittime di una truffa.

Ma le misure per contrastare il telemarketing illegale non mancano. Il recente registro pubblico delle opposizioni e il Codice di condotta approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sono solo alcuni dei tentativi legislativi per arginare questa piaga. Tuttavia, la battaglia contro il telemarketing selvaggio è ancora in corso, con normative da rivedere e pratiche aggressive da sconfiggere.

In un mondo sempre più connesso e tecnologicamente avanzato, è essenziale restare vigili e informati, difendendo i propri diritti e la propria sicurezza anche nelle comunicazioni quotidiane. Solo così si potrà arginare il dilagare di truffe come quella del "Sì" e proteggere i consumatori dalla rapacità dei truffatori telefonici.