Genitori in rivolta

Troppi compiti per casa agli alunni, i genitori protestano: “Ci sono giorni che studiano fino alle 22-24, impossibile fare sport”. Salta la pratica sportiva pomeridiana? Colpa dei compiti! È quanto lamentano i genitori degli studenti soprattutto quelli degli studenti che devono prepararsi alla maturità e al tempo stesso sostenere i quiz di accesso all’università

Stress da compiti? Genitori preoccupati raccontano di pomeriggi dedicati solo allo studio, con i ragazzi sfiniti e senza tempo per staccare. Questo carico eccessivo, sostengono, influisce negativamente su umore e apprendimento. Ragazzi che non vanno a scuola per recuperare un po’ di energie.

Serve un equilibrio! I genitori chiedono un piano d’azione: meno compiti per lasciare spazio ad attività extrascolastiche, fondamentali per la crescita dei ragazzi.

La scuola dovrebbe garantire il profitto scolastico e allo stesso tempo favorire un carico di lavoro sostenibile a casa. Invece ogni prof pensa che la sua materia sia l’unica.

Ragazzi e ragazzini sono sui libri fino alle 22/24, non riescono a fare altro.

I genitori si dicono esasperati. Con questa mole di lavoro il rischio è di fare confusione, da quando sono iniziate queste piattaforme gli insegnanti scrivono ad ogni orario, senza porsi il dubbio che i genitori abbiano bisogno di organizzarsi o che i ragazzi abbiano anche bisogno di riposare. Non possono nemmeno provare a pensare di fare altre attività, come dello sport, perché hanno talmente tante cose da fare che non c’è tempo".

I genitori non riescono a pianificare anche solo due giorni fuori sede perché c’è sempre il pensiero dei compiti da fare. E se non sono compiti arrivano pressioni continue, con comunicazioni di verifiche appena rientrano, uno stress prima ancora di iniziare.