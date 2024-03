Il Consiglio Valle si riunisce il 20 e 21 marzo

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 2024, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 55 oggetti di cui otto rinviati dalla precedente adunanza.

L'Aula procederà alla sostituzione di un componente di parte regionale della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale che è composta da sei rappresentanti, di cui tre nominati dal Governo italiano e tre dal Consiglio regionale.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte tredici interrogazioni di cui una del gruppo Forza Italia sulla futura destinazione dell'edificio "Arcate del Plot" ad Aosta.

Due le interrogazioni presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: la prima sulla valorizzazione dell'iscrizione che ricorda il luogo dove sorgeva la "Porta Chaffa" di Aosta e la seconda sui contributi a favore delle persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi alterale amiotrofica (Sla).

Con una interrogazione, il gruppo Misto chiede informazioni sulla fase progettuale e autorizzativa del Centro polivalente Brocherel di Aosta.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha depositato cinque interrogazioni: accordo tra la società Cva e la società cinese Jinko Solar per l'installazione di pannelli fotovoltaici; servizi di facilitazione digitale offerti dal Comune di Aosta e dalla Regione; taglio degli alberi del parco di palazzo Roncas; innevamento programmato nel comprensorio sciistico di Weissmatten; notizie sulla palestra comunale di Gaby.

Quattro sono le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: informazioni sul personale e gli organi di rappresentanza politica della società Inva; studi di fattibilità e progettazione per il prolungamento di via Paravera e per la realizzazione di un'uscita e un'entrata autostradale ad Aosta; soluzione delle criticità del tratto stradale tra Pré-Saint-Didier e La Thuile e interlocuzioni con Anas per le rotatorie sulla strada statale n. 26; rilievi fonometrici delle centrali tecnologiche G3 nell'area sud-ovest dell'ospedale Parini.

Sono venticinque le interpellanze iscritte, di cui due rinviate dalla precedente adunanza.

Due sono del gruppo Forza Italia: intendimenti del Governo per un intervento infrastrutturale sul tratto autostradale tra Pont-Saint-Martin e Verrès; alienazione da parte del Comune di Aosta degli edifici denominati "Villette degli impiegati" nel quartiere Cogne.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà dieci interpellanze: motivi della preclusione all'accesso ai mutui agevolati per interventi di recupero edilizio privato delle domande presentate prima del 2 aprile 2024; stato dell'arte dei lavori della sede della nuova Università della Valle d'Aosta; censimento dei lupi con l'utilizzo di visori termici notturni; salvaguardia del settore della pesca mediante il controllo della specie Cormorano; soluzione delle criticità regionali rilevate dall'Osservatorio demenze dell'Istituto superiore di sanità; cura dei disturbi del sonno; estensione delle terapie farmacologiche ormonali anche a quelle non incluse nei codici di esenzione; presa visione e intenzione di dare corso alle richieste dell'Associazione genitori separati; approfondimento sui centri commerciali naturali come strumento per il contrasto alla desertificazione commerciale; motivi della preclusione allo svolgimento di attività extralberghiera in interventi di nuova costruzione.

Sette le interpellanze che discuterà il gruppo Progetto Civico Progressista: aggiornamenti sulla politica tariffaria di Cva; cronoprogramma dei lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Ivrea; tempi di realizzazione della palestra di via Dalla Chiesa ad Aosta; risoluzione delle criticità relative alla gestione della struttura residenziale di Variney; revisione dei criteri per l'erogazione di contributi a favore di soggetti non autosufficienti; eventuale disparità di trattamento tra le strutture del territorio e quelle ospedaliere rispetto all'erogazione dell'indennità di rischio di lavoratori inquadrati nelle medesime mansioni; posizione espressa dalla Regione nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito all'introduzione di tre diverse fasce di popolazione anziana.

Sono cinque le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: integrazioni alla proposta di riforma dello Statuto speciale con riferimento alle compartecipazioni del gettito fiscale destinate alla Regione; mesures pour combattre le dépeuplement dans le communes de l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin; problematiche legate all'altezza massima dei dossi stradali; soluzioni per garantire l'utilizzo degli ascensori nel Consultorio di Verrès anche in orario pomeridiano; iter e tempistica per la realizzazione del "marchio ombrello regionale".

Sarà anche discussa una interpellanza a firma congiunta dei gruppi Misto e Rassemblement Valdôtain sulla realizzazione di un passaggio pedonale e veicolare a raso della ferrovia nel centro di Aosta.

Il Consiglio esaminerà anche dieci mozioni, di cui sei rinviate dalla precedente adunanza.

Il gruppo Forza Italia con due mozioni chiede di consentire l'utilizzo gratuito dei mezzi pubblici ai militari operanti in Valle attraverso la semplice esibizione del tesserino e sollecita il Governo affinché dia indirizzi all'Ausl sul prolungamento del servizio oltre il 65° anno di età dei dirigenti medici.

Tre le mozioni del gruppo Lega Vallée d'Aoste: sensibilisation sur l'assassinat d'Émile Chanoux et organisation de rencontres avec les jeunes afin de faire connaître sa figure; impegno del Governo a ottemperare alla richiesta di finanziamento dell'Istituto tecnico professionale Corrado Gex di Aosta; messa a disposizione della quarta Commissione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sull'elettrificazione della ferrovia Ivrea/Aosta.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha presentato una mozione con cui chiede al Presidente della Regione di sollecitare il ripristino della riduzione dell'Iva sul pellet.

Une motion aussi pour le groupe Rassemblement Valdôtain qui veut engager le Gouvernement à organiser les États généraux de la langue francoprovençale de la Vallée d'Aoste.

Saranno poi trattate tre mozioni a firma congiunta. Con la prima, i gruppi Rassemblement Valdôtain e Progetto Civico Progressista chiedono di audire in quinta Commissione i vertici della Casa di riposto J.B. Festaz, il Rup e il project manager sui lavori di costruzione dell'ospedale di comunità; la seconda, depositata dai gruppi Misto e Rassemblement Valdôtain, impegna il Governo a promuovere uno studio sulla presenza di metalli pesanti nelle rocce, acque superficiali e sorgenti per una valutazione epidemiologica degli effetti sulla salute; la terza, dei gruppi Misto, Rassemblement Valdôtain e Lega Vallée d'Aoste si occupa del piano di controllo regionale pluriennale sulla sicurezza alimentare.