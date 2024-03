Progresso della radioterapia oncologica: una serata di conoscenza e riflessione

L'evento, che ha visto la partecipazione di un vasto pubblico e un dibattito critico vivace, ha rappresentato un'opportunità imperdibile per approfondire tematiche di grande rilevanza nel campo dell'oncologia, con particolare attenzione alla radioterapia. In questa sede, rendiamo pubblica la sintesi dell'intervento scientifico del Relatore, il dr. Fernando Munoz, Direttore della Struttura Radioterapia Oncologica dell'Ospedale Parini di Aosta e membro di prestigiosi comitati scientifici.

La storia della radioterapia, arma essenziale nella lotta contro numerose patologie tumorali, affonda le sue radici alla fine del XIX secolo con la scoperta dei raggi X da parte di Wilhelm Conrad Roentgen nel 1895. Sin dai suoi albori, l'interesse per l'effetto biologico di queste radiazioni ha suscitato l'attenzione di eminenti scienziati come Leopold Freund, Eduard Schiff ed Emil Grubbe, che hanno contribuito alla sperimentazione e all'applicazione dei raggi X nel trattamento delle malattie.

Il primo esperimento di trattamento del cancro con i raggi X fu condotto nel 1896 da Victor Despeignes, seguito da numerosi altri pionieri che hanno contribuito allo sviluppo e al perfezionamento della radioterapia nel corso del XX secolo. Grazie alla scoperta della radioattività da parte di Henri Becquerel nel 1896 e all'isolamento del radio da parte di Marie Curie nel 1903, la radioterapia ha fatto significativi progressi nel tempo, diventando un pilastro fondamentale nella gestione del cancro.

La radioterapia oncologica impiega radiazioni ionizzanti per danneggiare o distruggere le cellule tumorali, riducendo al minimo i danni ai tessuti sani circostanti. Le sue applicazioni sono molteplici e comprendono la terapia radicale, adiuvante, neoadiuvante e palliativa, a seconda delle esigenze del paziente e dello stadio della malattia.

Grazie ai continui progressi nella tecnologia e nelle tecniche di somministrazione, la radioterapia offre oggi una vasta gamma di opzioni terapeutiche, tra cui la radioterapia a fasci esterni, la brachiterapia, la protonterapia e altre forme di trattamento innovativo. La storia della radioterapia, dalle sue fasi iniziali fino alle moderne applicazioni, testimonia l'impegno costante della comunità scientifica nella ricerca di trattamenti sempre più efficaci e mirati per combattere il cancro.

L'attività di Maria Grazia Vacchina, Presidente del Circolo Valdostano della Stampa, nel promuovere e valorizzare eventi di questo genere è di fondamentale importanza per diffondere la conoscenza e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca oncologica e dei progressi nella terapia del cancro. La sua dedizione e il suo impegno nel sostenere iniziative volte a favorire il dialogo e lo scambio di conoscenze sono un prezioso contributo alla lotta contro questa terribile malattia.

In conclusione, l'incontro del 12 marzo ha rappresentato un momento di confronto e di approfondimento fondamentale per la comunità scientifica e per tutti coloro che sono coinvolti nella lotta contro il cancro. L'importanza della radioterapia oncologica nel panorama delle terapie antitumorali è stata ribadita e celebrata, grazie anche al contributo prezioso di professionisti come il dr. Fernando Munoz e personalità come Maria Grazia Vacchina, che continuano a promuovere la ricerca e l'innovazione nel campo della salute.