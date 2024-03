Strade regionali riaperte dopo valutazioni delle Commissioni Locali Valanghe

La decisione è stata presa in seguito alle valutazioni condotte dalle Commissioni locali valanghe in diverse zone della regione. I sindaci, sulla base delle raccomandazioni delle Commissioni locali valanghe, hanno revocato le ordinanze di chiusura per diverse arterie stradali regionali.

Tra le strade ora nuovamente accessibili ci sono la n. 44 della valle del Lys e la n. 43 da Gressoney-Saint-Jean verso Gressoney la Trinité.

Anche la n. 47 di Cogne e le strade comunali per Lillaz e Valnontey sono state riaperte al transito. Inoltre, la strada regionale n. 24 di Rhêmes è nuovamente percorribile.

Tuttavia, è importante notare che la strada regionale n. 23 di Valsavarenche, da Eaux Rousses fino all'abitato di Pont, rimane temporaneamente chiusa.

Questa chiusura è necessaria per consentire il completamento delle operazioni di sgombero neve, ancora in corso.

Per garantire ulteriori misure di sicurezza, in mattinata i tecnici delle commissioni locali valanghe, insieme ai tecnici previsori valanghe dell'Ufficio neve valanghe della Regione, effettueranno sorvoli nelle aree più colpite dal maltempo.

Questo intervento mira a monitorare da vicino la situazione e ad adottare eventuali misure necessarie per garantire la sicurezza dei residenti e dei viaggiatori.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi riguardanti le condizioni delle strade e le misure di sicurezza nella regione.