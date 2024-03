Iniziative in Valle d'Aosta per la XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie

Il 21 marzo 2024, Roma ospiterà la XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie. In un momento di riflessione nazionale, la Valle d'Aosta non rimane indietro nel suo impegno per commemorare le vittime e lottare contro il crimine organizzato.

Quest'anno, la nostra regione ha deciso di concentrare il proprio impegno per la memoria sui beni confiscati e riutilizzati socialmente. A tal fine, sono state organizzate due importanti iniziative che coinvolgeranno la comunità valdostana.

Il 22 marzo, alle ore 18, presso la Libreria Briviodue di Aosta, avrà luogo la presentazione del libro "Storia di un abbraccio" di Lucia Montanino, in collaborazione con Cristina Zagaria, giornalista de "La Repubblica". Lucia Montanino, vedova di Gaetano Montanino - guardia giurata tragicamente uccisa nel 2009 a Napoli - condividerà la sua toccante storia di perdono e riconciliazione, dimostrando un esempio straordinario di resilienza e umanità.

Il 23 marzo, alle ore 14, il campo sportivo del Comune di Saint Christophe sarà il punto di partenza per un corteo che si dirigerà verso la località Torrent de Maillod nel Comune di Quart, dove si trova un bene confiscato ora gestito dalla cooperativa Forrest Gump. Durante il percorso, verrà letto l'elenco delle vittime innocenti delle mafie, seguito dal commovente racconto delle vicende di Gaetano Montanino, di Palmina Scamardella e del piccolo Nicola Campolongo, da parte dei loro familiari presenti. In questa occasione speciale, i beni confiscati nel comune di Quart saranno dedicati a queste vittime innocenti.

Durante la camminata, giovani del Presidio Antonio Landieri - Marcella Di Levrano racconteranno le storie di altre vittime innocenti delle mafie, offrendo un tributo tangibile alla memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del crimine organizzato.

Questa serie di eventi, organizzata con il supporto della segreteria regionale di Libera Valle d'Aosta, non solo commemora le vittime delle mafie, ma anche rinnova l'impegno della comunità valdostana nella lotta contro il crimine organizzato e nell'affermare i valori della giustizia, della solidarietà e della legalità.

Sono invitati tutti i cittadini a partecipare e a unirsi a noi nell'onorare la memoria delle vittime innocenti delle mafie e nel promuovere un futuro di speranza e di pace per la nostra regione e per l'Italia intera.