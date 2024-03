Pays d'Aoste Souverain lance un appel à l'unité pour les élections européennes

Dans une note publiée à la suite de la fête nationale du 7 mars et d'un communiqué ultérieur le 9 mars, Sarteur a appelé à la participation à la compétition électorale avec une proposition de candidature qu'il qualifie de transversale dans le monde autonomiste.

L'objectif de cette démarche est clair : défendre les droits et les intérêts du Peuple Valdôtain sur la scène européenne. Sarteur souligne l'importance de participer à ce rendez-vous politique dans une perspective d'inclusion, affirmant que cette démarche est dans l'intérêt de tous les Valdôtains.

Dans le cadre de cette initiative, Pays d'Aoste Souverain a envoyé des invitations à tous les représentants des mouvements, partis et sujets politiques de l'aire autonomiste pour participer à des rencontres. Ces rencontres, prévues à partir du mardi 12 mars, visent à partager le projet politique de manière collaborative, en mettant l'accent sur les prochaines élections européennes.

L'objectif ultime de ces réunions est de soutenir la candidature de M. Laurent Viérin pour cet important rendez-vous électoral. En travaillant ensemble, les différents acteurs politiques autonomistes pourront unir leurs forces pour défendre les intérêts de la Vallée d'Aoste et de ses habitants au niveau européen.

Cette initiative reflète un engagement fort en faveur de l'autonomie et de la représentation efficace des intérêts valdôtains sur la scène politique européenne. En unissant leurs voix et leurs efforts, les acteurs politiques de la Vallée d'Aoste peuvent espérer faire entendre leur voix et obtenir des résultats concrets pour leur communauté.