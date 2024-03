Aosta: La Giunta Nuti promuove Aosta promuove la sicurezza stradale

Nell'ultima riunione amministrativa, la Giunta Comunale di Aosta ha votato una serie di deliberazioni di notevole rilevanza, tra cui spiccano quelle relative all'adesione all'iniziativa "Andiamo sul sicuro", volta a diffondere la cultura della sicurezza stradale.

Questo progetto ambizioso è il risultato di una collaborazione senza precedenti tra il Servizio di Polizia Stradale della Polizia di Stato e "Autostradafacendo", un'iniziativa per la sicurezza stradale promossa dalle concessionarie autostradali, che coinvolge una vasta rete di partner istituzionali e privati. L'obiettivo principale è quello di educare e sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sui temi cruciali della sicurezza stradale.

Il programma si concentra su diversi aspetti fondamentali, tra cui l'importanza delle cinture di sicurezza, la prevenzione della distrazione alla guida, la visibilità, la sicurezza dei mezzi di mobilità alternativa, nonché i rischi legati all'uso di alcol e droghe. Il territorio d'azione si estende su diverse regioni italiane, tra cui Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, con l'obiettivo di coinvolgere i principali comuni attraversati dalle autostrade partner.

La Giunta al lavoro

"Andiamo sul sicuro" prevede una serie di azioni concrete, tra cui eventi pubblici dove la Polizia Stradale metterà a disposizione il Pullman Azzurro per formare e sensibilizzare la popolazione sulla sicurezza stradale. Le concessionarie autostradali coinvolte offriranno materiali ludico-educativi per coinvolgere sia i giovani che gli adulti sui temi specifici della sicurezza stradale. Ad Aosta, l'evento avrà luogo in Piazza Chanoux il prossimo 22 maggio, coincidendo con la "Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale".

L'importanza di questa iniziativa non sfugge all'Amministrazione Comunale di Aosta, che ha già avviato la campagna "Aosta SiCura" per contrastare l'incidentalità stradale legata all'uso di alcol e droghe. Questo progetto complementare si integra perfettamente con "Andiamo sul sicuro", con l'obiettivo di massimizzare l'impatto delle attività svolte e ottimizzare le risorse disponibili.

In particolare, è prevista una gestione integrata delle attività pubbliche dei due progetti, con eventi aperti alla cittadinanza che copriranno le diverse sfaccettature della sicurezza stradale. Questo approccio sinergico genererà un effetto moltiplicatore sull'attenzione dedicata a queste tematiche cruciali, dimostrando l'impegno e la determinazione dell'Amministrazione Comunale di Aosta nel garantire la sicurezza di tutti i suoi cittadini sulle strade.