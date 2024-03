Almanach de lundi 11 mars sainte Rosine

LE MESSAGER RICORDA sainte Rosine

La Chiesa celebra Santa Rosina di Wenglingen

Sebbene avvolta nel mistero, Santa Eufrosina di Wenglingen ha goduto di una devozione secolare in alcune zone della Germania, in particolare nella città di Wenglingen di cui è patrona dal XIII secolo. La sua figura sfuggente, che si presume risalga al IV secolo, oscilla tra quella di una vergine, una vergine martire (raffigurata con palma e spada) e talvolta un'eremita martire. Nonostante l'incertezza storica, il suo culto è cresciuto costantemente nei secoli, come testimoniato dalla processione del Corpus Domini del 1769 a Miesbach, dove era raffigurata in un quadro vivente, onore riservato ai santi più conosciuti.

