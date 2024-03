"App...in pratica" Incontro informativo gratuito alla scoperta degli strumenti più utili per i giovani con DSA

Sabato 16 Marzo 2024, dalle ore 18:00 alle 19:30, presso la libreria Brivio Due Lancieri, situata in Corso Lancieri di Aosta, 2, la sezione AID di Aosta organizza un evento rivolto a tutti gli studenti e le studentesse con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione.

L'incontro informativo, totalmente gratuito, ha l'obiettivo di fornire agli studenti strumenti pratici e consigli utili per gestire le difficoltà legate ai DSA, sia nello studio che nella vita quotidiana. Con il supporto di formatrici esperte, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire e sperimentare applicazioni, programmi e strumenti gratuiti che possono facilitare la lettura, la scrittura e il calcolo.

"Si tratta di un’opportunità importante per i giovani del nostro territorio", afferma Elodie Borney, presidente della Sezione AID locale. "Sarà l’occasione non solo per conoscere strumenti e strategie efficaci ma anche per confrontarsi e scambiarsi informazioni in modo da affrontare i Disturbi Specifici dell’Apprendimento in modo consapevole."

La libreria Brivio Due Lancieri ha gentilmente offerto il suo spazio per ospitare questo evento, dimostrando un forte impegno nella sensibilizzazione e supporto alle persone con DSA nella provincia. "Per questo dobbiamo ringraziare la libreria Brivio Due Lancieri e tutti i volontari che animano la nostra sezione con l’obiettivo comune di sensibilizzare, informare e sostenere le persone che hanno questa caratteristica nella nostra provincia", aggiunge Borney.

La partecipazione all'incontro è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione tramite la pagina web della sezione AID di Aosta. I partecipanti sono incoraggiati a portare con sé il proprio PC, in modo da poter scaricare direttamente i programmi e gli strumenti che saranno approfonditi durante l'evento.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all'evento, è possibile visitare la pagina web della sezione AID di Aosta all'indirizzo https://aosta.aiditalia.org/eventi/appin-pratica-incontro-informativo-gratuito-per-studenti.

L'AID (Associazione Italiana Dislessia) è un'organizzazione fondata nel 1997 con l'obiettivo di sensibilizzare e supportare le persone affette da Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia. Con oltre 14.000 soci e 85 sezioni attive in tutta Italia, l'AID si impegna a promuovere la ricerca, migliorare le metodologie inclusive a scuola e nel mondo del lavoro, e affrontare le problematiche sociali legate ai DSA.

Per contatti stampa: Comunicazione – AID, Associazione Italiana Dislessia Gabriele Brinchilin - comunicazione@aiditalia.org - cell. 334-3453367 Alessandro Fiesoli – afiesoli@aiditalia.org - cell. 345-6650829