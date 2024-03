Pas lance la candidature de Laurent Viérin pour le Parlement européen

Dand le paysage politique de la Vallée d'Aoste, une figure se distingue par son engagement indéfectible envers les principes de souveraineté politique et d'autodétermination du peuple valdôtain : Laurent Viérin. Proposée par le Parti Pays d’Aoste Souverain, sa candidature aux prochaines élections européennes incarne l'esprit de résistance et de préservation de la culture et de la langue de cette région alpine.

Dans un contexte européen où les politiques et les mesures ont un impact direct sur la Vallée d'Aoste, notamment dans les domaines culturels, environnementaux et économiques, il est crucial d'avoir une voix forte qui défende les intérêts de cette région unique. C'est dans cette optique que la candidature de Laurent Viérin est proposée aux Valdôtains et aux mouvements autonomistes.

En tant que candidat, M. Viérin s'engage à représenter et à défendre les droits de la minorité linguistique reconnue par la Constitution, assurant ainsi une présence significative dans les instances européennes. Sa vision unitaire et son sentiment communautaire visent à rétablir un esprit historique d'auto-gouvernement, renforçant ainsi le lien entre les habitants de la Vallée d'Aoste et leur territoire.

À l'heure où l'Europe des Peuples cherche à promouvoir la diversité culturelle et linguistique, la candidature de Laurent Viérin incarne l'espoir d'une représentation authentique et éclairée des intérêts valdôtains au Parlement européen. En soutenant sa candidature, nous affirmons notre engagement envers la préservation de notre patrimoine culturel et le droit à l'autodétermination de notre peuple.