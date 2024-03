ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA JUSTICE DE DIEU PUNIT LE PÉCHÉ, POUR SAUVER LE PÉCHEUR

En ce quatrième dimanche appelé "laetare", qui nous invite à nous réjouir, la raison de notre joie est que Dieu est riche en miséricorde. Dans la première lecture des Chroniques, Dieu a pitié de son peuple et de sa Demeure.

L'Évangile nous invite à opérer une option fondamentale pour ou contre Jésus afin de vivre ou se perdre. Comment les lectures d'aujourd'hui constituent-elles la clef interprétative de l'histoire? Quelles sont les formes d'esclavage de notre temps présent et comment en sortir?

1. DIEU A PITIÉ DE NOUS.

L'expression latine dit que la corruption du meilleur est la pire des corruptions. "Corruptio optimi pessima". Même le proverbe de la langue Kirundi affirme la même vérité: le mal du supérieur se répand comme une tâche d'huile (Umwera uva ibukuru ugakwira hose).

La première lecture du deuxième livre des Chroniques ne fait que confirmer cette sagesse populaire. Quelle est la raison profonde de la déportation du peuple de Dieu à Babylone? Existe-t-il une connexion nécessaire, mieux encore, une cause à effet entre l'immoralité et l'esclavage? Selon le principe philosophique plus ancien, "Dieu pardonne toujours, l'homme quelque fois, mais la nature jamais". Sur le plan moral, le mal intentionnel non seulement perturbe l'ordre de la création, ruine surtout celui qui le commet sans oublier qu'il peut ruiner le monde entier. C'est le péché qui fait proliférer les armes, qui engendre le bain de sang et qui condamnent les innocents à l'exil. Toutes les formes de guerre et de crime contre l'humanité naissent d'une volonté corrompue et perverse. L'immoralité a été la cause de la chute des grands empires. Est-ce que c'est Dieu qui se complaît à humilier les peuples qu'il a créés par amour? Comme le disait Platon, "dans les affaires humaines, Dieu est innocent".

Cependant, l'innocence de Dieu ne signifie pas l'impuissance ou l'indifférence à nos souffrances. Dieu n'est pas l'auteur du mal, car il est la Bonté souveraine. En lui n'existe aucune invie, même s'il est jaloux de son nom. Le premier commandement est on ne peut plus clair. Dieu dit: "Écoute Israël, tu n'auras pas d'autres dieux que moi"(Dt4,1-5). Qui ont été les premiers à violer cette parole de vie? Ce sont les chefs des prêtres et du peuple à multiplier les infidélités et à bandonner l'alléance en imitant les abominations des nations païennes. La Demeure de Dieu a été profanée par ceux qui devraient la protéger. Ils ont tourné en dérision les prophètes qui sont des guêteurs et des veilleurs spirituels du peuple de Dieu.

Quand Dieu est laissé de côté par ceux qui pensent que leurs affaires réussissent sans le Créateur, et la parole des prophètes baffouée, ce qui reste pour le peuple est son esclavage. Saint Augustin a consacré pour cette problématique du lien entre la crise de la moralité et la chute de l'empire romain une Oeuvre grandiose qui porte le titre "La Cité de Dieu". Il dit: "Deux amours ont fondé deux cités. L'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu a fondé la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi, la cité terrestre"(La Cité de Dieu, XIV,28).



2. DIEU EST RICHE EN MISÉRICORDE

Le Seigneur, sans attendre et sans se lasser, avait pitié de son peuple. La pitié, la compassion et la miséricorde sont les caractéristiques du coeur de Dieu. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. La conversion signifie le passage de la terre d'esclavage vers la terre de la liberté, la libération de l'empire du péché à la joie authentique des enfants libres dans la maison du Père. Les voies du Seigneur sont insondables. Il peut se servir du mal pour que son peuple prenne conscience de son péché qui l'a éloigné de la Demeure de Dieu et implorer sa miséricorde.

La douleur peut être une opportunité, une école de la vie pour passer de l'illusion au discernement des signes de la présence de Dieu cachée dans les plis de l'histoire. Le Dieu de Jésus Christ est présent dans nos contradictions, dans nos situations de misère existentielle, car les ténêbres ne sont pas ténêbres devant lui, la nuit comme le jour est lumière. L'expérience de l'exil de 70 ans transformera ce peuple rebelle en un peuple nouveau. Dans sa grande miséricorde, Dieu suscita un nouveau roi qui sera son véritable instrument dans l'oeuvre de consoler le peuple épuisé et désespéré. Ce roi de Perse est Cyrus qui a soucis du pauvre et du malheureux qui invoquent. Le Psaume 136 décrit la misère du peuple de Dieu en ces mots:"Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion". Le roi Cyrus, inspiré par le Seigneur, organisera le retour du peuple vers Jérusalem. Cette parole de Dieu ne manque pas d'actualité pour les dirigeants de notre temps.

S'ils tendent l'oreille au Seigneur et se laissent inspirés par sa parole, la paix ruissellerait comme le torrent au désert. Mais s'ils se détournent du Créateur, en permettant toutes les abominations au nom de la liberté, ils construisent la civilisation, appelée aujourd'hui "globalisation", sur le sable mouvant au pays de Babylone qui signifie "confusion", selon saint Augustin (Cité de Dieu, XVI,4).



3. DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE QU'IL A ENVOYÉ SON FILS.

L'Évangile nous présente un homme intellectuel, religieux et politicien, qui vient vers Jésus dans la nuit, "car il avait peur des juifs", pour lui poser des questions qui inquiétaient son coeur.

Cet homme puissant s'appelle Nicodème dont l'étymologie est la victoire du peuple (nikê=victoire; dêmos=peuple). Le thème centrale qui anime la rencontre avec Jésus est la condition pour la victoire contre le mal afin d'entrer dans la vie éternelle. Jésus dit à Nicodème qu'il faut renaître dans l'eau et dans l'Esprit(Jn3,5), se renouveller, devenir une créature nouvelle. Le baptême devient une nouvelle naissance dans la communauté de Jésus (Église) par rapport à la naissance naturelle dans la famille biologique, car "ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit"(Jn3,6).

Aujourd'hui, Nicodème n'intervient pas, ne pose plus de questions, mais se met à l'écoute du Maître. Nicodème est maître en Israël(Jn3,10) et reconnaît que Jésus est le Maître des maîtres. Nicodème nous enseigne l'humilité et la docilité dans l'écoute. La présence de Jésus dans le monde est l'effet de la miséricorde du Père. "Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle"(Jn3,16).

Le Fils unique du Père, "plein de grâce et de vérité"(Jn1,14), "aima les siens qui étaient dans le monde jusqu'à la fin" (Jn13,1).



À travers Nicodème, Jésus nous montre combien nous sommes aimés sans aucun mérite et que nous sommes sauvés à un grand prix. Le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert préfigure le Fils de Dieu qui est élevé de terre pour attirer en lui tous les hommes (Jn12,32).



Par conséquent, nous sommes appelés à collaborer pour notre salut. En effet, "quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle". Saint Paul affirme: "Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donnés la vie avec le Christ: c'est bien par grâce que vous êtes sauvés".

Ce temps présent est un temps de grâce pour nous engager à accomplir des oeuvres de lumière afin d'échapper au Jugement. Ne retardons pas notre conversion.



4. PRIÈRE POUR IMPLORER MISÉRICORDE.

Seigneur, fait-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.

Guéris-nous, sauves-nous de notre incrédulité. Ne nous traite pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde.

Nous t'offrons les misères de ce monde. Tant de tes enfants sont écrasés par l'injustice, le mépris des arrogants. Veille sur les coeurs brisés de tes enfants de Gaza, d'Israël, d'Ukraine, de la Russie, de l'Est du Congo.

Donne-nous la paix Seigneur.

Accorde-nous ton salut.

Amen.

Bon dimanche de carême frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera