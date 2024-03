Almanach de dimanche 10 mars saint Attale

LE MESSAGER RICORDA saint Attale

La Chiesa Sant' Attala Abate di Bobbio

Nato in Borgogna da una nobile famiglia, dopo un'educazione raffinata presso il vescovo di Gap, fuggì per abbracciare una vita monastica più rigida, trovando la sua vocazione a Luxeuil sotto la guida di San Colombano. In seguito all'esilio di Colombano dalla Francia, Attala lo seguì in Lombardia, contribuendo alla fondazione del monastero di Bobbio e diventandone abate dopo la morte del santo. Uomo di grande fervore e carità, Attala guidò la comunità con fermezza e saggezza, combattendo l'arianesimo e accogliendo con amore i poveri e i pellegrini. In punto di morte, ebbe una visione del paradiso e morì nel 627, venendo sepolto accanto a San Colombano.

