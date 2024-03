Documentaire Émigration en Afrique du Sud

L’Union de la Presse Francophone UPF - section de la Vallée d’Aoste -, le Comité des Traditions Valdôtaines et la Fondation Chanoux communiquent que le documentaire Au sud des montagnes, l’Afrique (61’, 2024) sur l’Emigration Valdôtaine dans le monde sera présenté et projeté en avant-première jeudi 14 mars à 20h30 au Cinéma de la Ville à Aoste.

Le documentaire a été tourné entre novembre et décembre de l’année dernière à Cape Town en Afrique du Sud et a mis en lumière des histoires, des lieux et des parcours de vie inédites sur l’émigration.

Notamment, le portrait d’Ariane Questiaux (arrière-petite-fille de Pierre Fromage, émigré de Sarre en 1910) qui a effectué un important travail de recherche et de redécouverte de ses origines. Mais également le portrait d’Irma Comé, originaire de Charvensod qui a décidé d’émigrer en Afrique du Sud il y a une trentaine d’années et de fonder une famille dans son pays d’accueil, tout comme Éric Conta, originaire de Saint-Oyen qui transmet sa passion de la fabrication de produits typiques valdôtains à son fils en Afrique du Sud.

La production a aussi permis à 4 jeunes Valdôtains de prendre part au documentaire après une épreuve de sélection où 18 candidat.e.s s’étaient présenté.e.s.

Fabio Droghese a réalisé les prises de vues par drone alors que Giulia Macello Violetta et Ludovica Mocci ont réalisé l’étalonnage et le mixage du documentaire et Anaïs Montrosset s’est occupée des traductions et des sous-titres.

La conception, la réalisation, les images et le montage du documentaire sont de Joseph Péaquin, réalisateur et Président de l’UPF Union de la Presse Francophone – section de la Vallée d’Aoste – sur la base des recherches conduites par Michela Ceccarelli, conseillère scientifique de la Fondation Chanoux et Alessandro Celi, Président du Comité des Traditions Valdôtaines.

Pour la co-production du projet Marco Gheller et Patrick Perrier, respectivement Président et Secrétaire général de la Fondation Chanoux avec le soutien du Service des Activités Culturelles de la Région Autonome Vallée d’Aoste.

L’entrée à la projection est libre et gratuite.