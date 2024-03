SAISON CULTURELLE SPECTACLE: Spettacolo “Tu mi fai girar (Come Fossi Una Bambola)”

In questa serata speciale, il pubblico è invitato a partecipare attivamente all’atmosfera dello spettacolo, indossando qualcosa di rosa - un capo, un accessorio o per i più audaci, un outfit completo - per immergersi completamente nello spirito dell’evento.

Tu mi fai girar (come una bambola) ripercorre la storia di fantasmi di donne eccezionali che hanno lasciato un segno indelebile nella società. Attraverso la pelle di Alessia Pinto, Denise Fimiano e Marco Augusto Chenevier, questi spiriti vengono evocati in un sabba contemporaneo che intreccia danza, parola e musica, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare le molteplici sfaccettature della femminilità e la sua evoluzione sociale.

La narrazione, potenziata dalla voce di Claudine Chenuil, guida lo spettatore attraverso storie di liberazione e resistenza, celebrando la creatività femminile contro le convenzioni che hanno cercato di limitare e addomesticare la figura della donna nel corso dei secoli. Tra i personaggi evocati, tutti eccezionali e tutti reali, spicca la figura di Barbie, simbolo di una femminilità idealizzata che diventa veicolo per sfidare e ridefinire le norme di genere.

Le coreografie e la drammaturgia, curate da Marco Augusto Chenevier e Alessia Pinto, insieme alle luci di Alberto Bich, creano un ambiente in cui il movimento e la parola si fondono per dare vita a un’esperienza teatrale di grande impatto emotivo e visivo.

Produzione : Cie Les 3 Plumes e Teatro Instabile di Aosta, con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di Arvier.

Con: Marco Augusto Chenevier, Alessia Pinto, Claudine Chenuil, Denise Chic Fimiano.

Regia e coreografie : Marco Augusto Chenevier e Alessia Pinto

Consulenza drammaturgica : Francesca d’Apolito

Musiche : Sophie Schnell Pyur

Scene e costumi : Sandrine Philippe e Ignazio Iannarino

Light design : Alberto Bich - MLab - e Marco Chenevier

Voci off : Alexine Dayné e Andrea Damarco

Fonica e registrazioni: Luca Minieri – Mlab

Sostegno in residenza: SACD Paris, CND Paris, Espace Cachin - Mairie de Romainville, Comune di Arvier, Cittadella dei Giovani di Aosta

Le prevendite sono disponibili online sul nuovo sito della Saison Culturelle: saisonculturellevda.it.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MIX VERDE

Biglietti: Intero € 15,00/Ridotto € 10,00