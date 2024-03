Intesa SAVT FP, CISL FP, UIL FPL, CISAL SIVDER e CO.NA.PO per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Interne del Comparto unico.

In data 6 marzo 2024 a conclusione di un lungo percorso iniziato nel corso del 2023, che ha visto partecipare al tavolo della contrattazione le parti sociali ed il CRRS, le organizzazioni sindacali SAVT FP, CISL FP, UIL FPL, CISAL SIVDER e CO.NA.PO hanno sottoscritto, in ottemperanza alle previsioni di cui all'accordo quadro in materia di diritti sindacali del 2016, il verbale di intesa per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Interne del Comparto unico.

Per la prima volta quindi, da quando è stato sottoscritto l'accordo quadro, i dipendenti del comparto unico e degli Enti che applicano il CCRL, saranno chiamati alle urne per votare direttamente i loro rappresentanti sindacali.

L'occasione sarà valida anche per eleggere i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in tutti i contesti in cui non sono ancora stati eletti.

Le elezioni sono state indette per i giorni 7, 8 e 9 aprile 2025 : questo arco temporale consentirà alle parti sociali di dedicarsi, nell'immediato, al rinnovo economico e normativo dei contratti collettivi regionali di lavoro del pubblico impiego della Valle d'Aosta per il triennio 2022-2024 e subito dopo di riservare le giuste attenzioni a questo importante momento di democrazia.

Nel contempo i lavoratori e le lavoratrici verranno adeguatamente informati e formati rispetto ai compiti riservati a chi esercita questo ruolo.

Il SAVT FP, la CISL FP, la UIL FPL, il CISAL SIVDER ed il CO.NA.PO invitano i dipendenti interessati a contattare la propria organizzazione sindacale per ulteriori informazioni o per dare la propria disponibilità.