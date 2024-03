Il ruolo femminile nelle Poste: un'eccellenza in Valle d'Aosta

Fin dalla sua fondazione, Poste Italiane ha dato grande spazio all'occupazione femminile, e questo impegno continua a riflettersi in modo tangibile, soprattutto nella suggestiva regione alpina della Valle d'Aosta. In un mondo sempre più connesso digitalmente, il ruolo delle donne nell'industria postale è diventato sempre più cruciale, spaziando dalle tradizionali mansioni di ufficio alla gestione di sedi strategiche.

La realtà della Valle d'Aosta si distingue per la sua significativa presenza femminile all'interno degli Uffici Postali, con oltre il 65% delle risorse impiegate che sono donne. Questa percentuale aumenta ulteriormente per quanto riguarda le sedi guidate da una donna, raggiungendo il 73%. Nel settore del recapito, circa il 40% del personale è composto da quote rosa.

L'importanza della presenza femminile nel settore postale non può essere sottovalutata. Le donne hanno svolto un ruolo determinante nel raggiungimento di obiettivi cruciali legati alla sostenibilità, all'inclusione e alla parità di genere.

Anche nel 2024, per il quinto anno consecutivo, Poste Italiane ha ottenuto la prestigiosa certificazione "Top Employers", riconoscimento che premia le aziende con le migliori politiche di gestione delle risorse umane a livello globale. Questa certificazione riflette l'impegno dell'azienda nella selezione, gestione e sviluppo del personale, creando un ambiente di lavoro inclusivo e favorevole allo sviluppo professionale di tutti i dipendenti.

Nel novembre scorso, Poste Italiane ha anche ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere nell'ambiente di lavoro, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con un punteggio complessivo del 96%, l'azienda ha ottenuto risultati eccellenti nelle sei macroaree valutate, confermando il suo impegno per l'equità, l'inclusione e il sostegno alle donne nel mondo del lavoro.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Poste Italiane celebra l'evento con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Questa iniziativa offre un'opportunità unica per celebrare in modo originale questa giornata speciale, ricordando l'importanza delle donne nel settore postale e nella società nel suo complesso. Che sia un gesto per un collezionista o un modo per inviare un messaggio speciale a una persona cara, questa cartolina colorata rappresenta un simbolo di apprezzamento e riconoscimento per il contributo femminile nell'industria postale e oltre.