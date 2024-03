Giornata delle Donne: confiscati 279 bouquet distribuiti a ospedale e case di riposo del territorio comunale

Nell’ quadro di un’attività di prevenzione condotta congiuntamente dal Nucleo di Pronto intervento e dal Nucleo Commercio della Polizia Locale, sono stati fermati più soggetti non provvisti di licenza per la vendita itinerante nell’atto di alienare mazzolini di fiori ai passanti in occasione della ricorrenza dell’8 Marzo.

Le persone fermate sono state sanzionate, mentre la merce in loro possesso è stata sottoposta a confisca.

In particolare sono stati confiscati 279 bouquet floreali, 208 dei quali composti da rose e da mimose e 71 da sole mimose. I bouquet, poi, sono stati distribuiti a donne ricoverate nelle strutture ospedaliere o ospiti nelle case di riposo del territorio comunale: 50 bouquet rose/mimose e 50 bouquet di sole mimose sono stati donati alla Maison de repos J. B. Festaz; 50 bouquet di rose/mimose al Refuge Père Laurent; 58 bouquet rose/mimose sono stati distribuiti nei reparti di Geriatria e Maternità dell’Ospedale Beauregard e 21 bouquet sole mimose sono andate a persone ospiti della microcomunità di viale Gran San Bernardo.